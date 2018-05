“Ne-am căsătorit pe 18 iunie la biserică că nu am avut bani atunci, am avut 24 de invitaţi şi am avut ambiţia să ne facem noi nunta. Ne-am îmbătat cu rom. De atunci am făcut slujba de mulţumire la 10 ani, la 15, la 20, 25 de ani. Caut haine, toate costumele sunt slim fit, femeia trebuie sa aibă forme, dar şi bărbaţii arată la fel azi, ca botoxatele astea de lângă mine. Vom avea mai mult de 24 de invitaţi, fiecare femeie va avea o pălărie, dacă nu are, îi asigur eu o pălărie. O să fie cu dezlegare la peşte că o să fie în postul Sfinţilor Pavel şi Petru. Eu am invitat 40 de persoane, acum am auzit că mai vin încă 20. Nu mi-a spus ‘te iubesc’ soţul meu de mult timp, dar mi-a arătat-o în fiecare zi”, a declarat Monica Tatoiu.

La sfârșitul anului trecut, Monica Tatoiu a căzut și și-a fracturat șoldul. Aceasta a avut nevoie de operație.

