IRGC preia controlul asupra deciziilor strategice

Generalul-maior Ahmad Vahidi, comandantul IRGC, și apropiații săi par să fi obținut controlul asupra strategiilor militare și politicii de negociere a Iranului, potrivit surselor. „Iranul nu va participa la o nouă rundă de negocieri cu Statele Unite din cauza cerințelor excesive ale acestora”, a anunțat presa afiliată IRGC la 18 aprilie. În mod tradițional, IRGC nu intervenea direct în negocierile diplomatice, dar acum acest lucru pare să se fi schimbat.

Cartierul General Central Khatam ol Anbia, controlat de IRGC, a justificat blocajul naval invocând măsurile restrictive impuse de Marina SUA asupra porturilor iraniene. Declarațiile Consiliului Suprem de Securitate Națională (SNSC), semnate de secretarul Mohammad Bagher Zolghadr, confirmă sprijinul pentru acțiunile IRGC, indicând o schimbare în dinamica puterii decizionale din Iran.

Tensiuni în interiorul regimului iranian

Conflictul dintre facțiunile regimului iranian pare să escaladeze. Araghchi și președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, au fost marginalizați de Vahidi, care își consolidează influența. Echipa de negociere a Iranului, condusă de Araghchi, nu a avut autoritatea deplină de a semna un acord cu Statele Unite la recentele discuții de la Islamabad. De asemenea, Vahidi a încercat să-l includă pe Mohammad Bagher Zolghadr în echipa de negocieri, în ciuda lipsei de experiență a acestuia.

Atacuri asupra navelor și mesajele IRGC

Pe 18 aprilie, IRGC a atacat cel puțin patru nave comerciale cu ambarcațiuni rapide, provocând oprirea traficului maritim. „Nicio navă de niciun fel nu ar trebui să se apropie de strâmtoare, altfel va fi vizată”, a transmis Marina IRGC prin mesaje radio. Reuters a relatat că două nave au fost lovite de focuri de armă între insulele Qeshm și Larak, iar toate navele atacate s-au retras. Aceste acțiuni par a fi menite să pună presiune economică pe Statele Unite prin creșterea prețurilor la transportul maritim și petrol.

Negocieri blocate între SUA și Iran: termen limită și propuneri respinse

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat pe 18 aprilie că armistițiul actual nu va fi prelungit dacă nu se ajunge la un acord până pe 22 aprilie. Iranul analizează o nouă propunere transmisă de șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, în timpul vizitei sale la Teheran. Totuși, ministrul adjunct de externe iranian, Saeed Khatib Zadeh, a declarat că nu a fost stabilită o dată pentru discuții suplimentare, descriind cerințele SUA drept „maximaliste” și inacceptabile.

Escaladare în Orientul Mijlociu: atacuri, sancțiuni și tensiuni în creștere

În sudul Libanului, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au continuat operațiunile împotriva Hezbollah, în cadrul unui armistițiu temporar. IDF a lovit infrastructura Hezbollah și a distrus intrarea unui tunel subteran. În paralel, pe 18 aprilie, o patrulă UNIFIL a fost atacată în sud-estul Libanului, incident soldat cu moartea unui militar francez și rănirea altor trei. Președintele francez Emmanuel Macron a indicat Hezbollah drept responsabil, cerând autorităților libaneze să-i aresteze pe vinovați

Într-o altă dimensiune a conflictului, generalul de brigadă Esmail Ghaani, comandantul Forței Quds, s-a întâlnit pe 18 aprilie cu liderii milițiilor irakiene susținute de Iran la Bagdad. Discuțiile au vizat dezarmarea milițiilor și formarea guvernului irakian. În același timp, Statele Unite au sancționat șapte oficiali ai acestor grupări pentru atacuri asupra intereselor americane și israeliene. Forțele americano-israeliene au răspuns prin lovituri asupra pozițiilor milițiilor sancționate.

Dinamicile complexe din Orientul Mijlociu continuă să evolueze, iar consolidarea controlului IRGC asupra procesului decizional iranian ridică semne de întrebare privind viitoarele negocieri și stabilitatea regională.

Un petrolier a fost atacat sâmbătă, în timpul traversării Strâmtorii Ormuz, de către ambarcațiuni ale Gărzilor Revoluționare din Iran, în condițiile reînchiderii acestei căi navigabile.

Atacul a avut loc după ce Iranul a reintrodus restricțiile de navigație în Strâmtoarea Ormuz pe motiv că Statele Unite nu au ridicat blocada asupra porturilor iraniene.

Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
GSP.RO
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Bogdan Oprea, despre misiunile umanitare la care participă de zece ani: „Voluntariatul m-a făcut să mă descopăr pe mine însumi”
Interviu
Știri România 13:00
Bogdan Oprea, despre misiunile umanitare la care participă de zece ani: „Voluntariatul m-a făcut să mă descopăr pe mine însumi”
De Paștele Blajinilor, un preot îndeamnă credincioșii să se roage: „Un pahar de vin nu este pomană”
Știri România 12:47
De Paștele Blajinilor, un preot îndeamnă credincioșii să se roage: „Un pahar de vin nu este pomană”
Pesediștii Bogdan Ivan și Radu Oprea, acuzați că „au fentat” coada pe aeroportul din Timișoara. Poliția Română și Poliția de Frontieră nu neagă, spun doar că nu au atribuții în organizarea cordonului de trecere
Politică 12:58
Pesediștii Bogdan Ivan și Radu Oprea, acuzați că „au fentat” coada pe aeroportul din Timișoara. Poliția Română și Poliția de Frontieră nu neagă, spun doar că nu au atribuții în organizarea cordonului de trecere
BNS îi cere lui Nicușor Dan consultări directe cu partidele, pentru un guvern stabil. Fără acord, alegerile anticipate
Politică 12:19
BNS îi cere lui Nicușor Dan consultări directe cu partidele, pentru un guvern stabil. Fără acord, alegerile anticipate
