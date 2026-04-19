În această primă etapă, aproximativ 8.000 de angajați ar urma să fie concediați, numărul reprezentând circa 10% din forța de muncă globală a companiei.

Mark Zuckerberg investește în AI, dar anunță mii de concedieri

Alte valuri de concedieri sunt planificate pentru a doua jumătate a anului, însă detaliile exacte nu au fost încă stabilite. Deciziile vor depinde de evoluțiile înregistrate în domeniul inteligenței artificiale (AI), tehnologie în care Meta a investit masiv în ultimii ani.

Conform unui raport anterior al Reuters, Meta ia în considerare reducerea cu peste 20% a numărului total de angajați la nivel global. Deocamdată, compania nu a dorit să comenteze oficial asupra calendarului sau asupra magnitudinii exacte a acestor măsuri.

Sub conducerea lui Mark Zuckerberg, Meta a cheltuit sute de miliarde de dolari pentru a-și reorienta afacerea către dezvoltarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială, o tendință care a câștigat teren în întreaga industrie tehnologică din SUA.

În 2025, Meta a înregistrat venituri de peste 200 de miliarde de dolari și un profit de aproximativ 60 de miliarde, în ciuda acestor investiții uriașe.

Concedierile anunțate vin după o perioadă de restructurări masive în 2022–2023, denumită de companie „anul eficienței”, când aproximativ 21.000 de angajați au fost disponibilizați. În acest moment, Meta pare să aibă o situație financiară mai stabilă, având la sfârșitul anului 2025 un număr de aproape 79.000 de angajați.

Amazon și Block au procedat la fel

Meta nu este singura companie tech care ia astfel de măsuri. Amazon, de exemplu, a redus recent 30.000 de posturi corporative, aproximativ 10% din personalul său administrativ, iar Block, o companie fintech, și-a diminuat aproape la jumătate echipa în februarie 2026.

În ambele cazuri, liderii companiilor au afirmat că deciziile au fost motivate de creșterea eficienței datorată utilizării AI.

Potrivit site-ului Layoffs.fyi, specializat în monitorizarea concedierilor din tehnologie, peste 73.000 de angajați din industrie și-au pierdut deja locurile de muncă în 2026. În comparație, în 2024, numărul total al disponibilizărilor a fost de aproximativ 153.000.

Între timp, Meta continuă să își restructureze operațiunile interne. Recent, echipe din divizia Reality Labs au fost reorganizate, iar inginerii au fost mutați în noua structură „Applied AI”.

Scopul acestei inițiative este accelerarea dezvoltării unor agenți de inteligență artificială capabili să scrie cod și să îndeplinească sarcini complexe în mod autonom. Totodată, compania a creat o nouă divizie, Meta Small Business, în martie 2026, pentru a sprijini procesul de reorganizare internă.

