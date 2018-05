“Dragii mei, în peste 6 luni de când realizez pentru Revista VIVA! emisiunea OanapunctRoman, nu am lipsit niciodată! Am fost alături de voi și de Crăciun si de Revelion și de Paști ! Astăzi însă nu voi putea fi in direct la ora 15, deoarece am o mica problema personală care ma impiedica sa fiu prezentă! Îmi cer scuze față de voi și vă promit că mă voi revanșa! Zi frumoasa tuturor!”, a scris Oana Roman pe contul de socializare.

