Invitat la Interviurile Libertatea Live, Robert Diaconeasa – Daddy Cool, singurul vlogger 100% caritabil din România, a povestit că soția și fiica sa consumă mâncare vegetariană, iar anul acesta petrec Paștele alături de zeci de rude care mănâncă la fiecare masă carne grasă și sățioasă. Astfel că a trebuit să găsească un mod de a împăca tradiția și modernismul.

“Noi ținem foarte mult la ideea de familie, iar Ana provine dintr-o familie foarte numeroasă, unde sunt 25 de nepoți, 14 stră-nepoți, și, evident, o să petrecem în sânul familiei. Atunci când vine vorba de Crăciun și Paște, petrecem cu familia noastră, pentru că mi se pare că trebuie să ne întoarcem la rădăcini întotdeauna. Mergem la Tulcea, pentru că Ana este din Tulcea și stăm cu familia ei și cu străbunicii noștri. Când ne strângem, suntem cel puțin 35 de persoane” descrie Robert atmosfera din acest an de Paște.

Desigur, masa de Paștele este probabil cel mai important eveniment al acestor sărbători, când, cu mic – cu mare, toată lumea se strânge laolaltă în jurul fripturilor aburinde, a drobului, sau a salatei de beuf. Dar pentru Robert, Ana și Ingrid aceste preparate nu sunt deloc apetisante. Ba chiar respingătoare, ar spune Ingrid, fiica lui Daddy Cool. Fiindcă ei sunt vegani, astfel încât mâncarea tradițională de Paște trebuie înlocuită cu o varianta mai “ușoară”, pe care unii nu o consideră decât, cel mult, un aperitiv.

“E foarte interesant pentru că acolo, fiind la țară, se merge pe bucate tradiționale, doar că noi avem un stil de viață ușor mai diferit, pentru că mâncăm destul de “light”, încercăm să avem un stil de viață cât mai sănătos cu puțină. Ana este vegană, nu mănâncă deloc carne. Prima dată când am mers cu stilul asta de viață a fost ușor ciudat pentru străbunicu, care nu concepe masă fără grăsime și Paște fără miel. Acum, știe: “vin ăștia de la București și mănâncă…treaba lor”. Eu nu consum carne de miel, ci carne foarte, foarte ușoară o dată la două săptămâni, pentru că îmi cere corpul. În rest, sunt cu legumele “all the way“, spune râzând Daddy Cool.

Și fiica lor adoră legumele, iar carnea pare că o detestă. Nu îi este impus acest stil alimentar, ci este lăsată să aleagă între mâncare normală și cea bazată exclusiv pe fructe și legume.

“Ingrid este vegetariană. Alegerea noastră a fost să nu mănânce carne. Și este un copil perfect sănătos, fără niciun fel de problema. Dar, ține de alegerea fiecărui parintre felul cum o să își hrănească copilul. Eu nu spun că e bine că noi, că e rău că alții, mi se pare că pur și simplu e bine să facem ceea ce simțim. În momentul acesta, dacă vede carne în farfurie spune “iachs!”, nu o vrea. Nu e că i-am impus stilul asta de viață, dar dacă Ana nu mănâncă, iar eu mănânc foarte rar, ea a crescut în spiritul asta. Și, slavă Cerului, suntem perfect sănătoși“, mai explică Robert, și chiar dacă nu a discutat cu un nutriționist privind alimentația fiicei lui, a cerut de mai multe ori opinia medicului ei de familie, pentru a se asigura că nu e niciun pericol pentru sănătatea celei mici.

Robert Diaconeasa a creeat blogul “Daddy Cool”, în urmă cu mai bine de 2 ani şi jumătate și povesteşte tuturor prin ce peripeţîi a trecut de când a devenit tată. Mai mult, a decis să ajute copiii nevoiași, astfel că a pus bazele proiectului “Amintiri din copilărie”, un vlog cu interviuri realizate de el, în care unele dintre cele mai cool vedete autohtone acceptă să-și dezvăluie amintirile în scop caritabil. A reușit să strângă, în total, 19.000 de euro, și să ajute 100 de micuți. Pentru acest proiect Robert Diaconeasa, DaddyCool.ro, a fost recompensat cu trofeul „Blogger/Vlogger responsabil”, în cadrul galei Romanian CSR Awards.

