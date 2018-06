Raluca Bădulescu se destăinuie, înainte de Marea Finala “Bravo, ai stil! All Stars”

Raluca Bădulescu, jurat “Bravo, ai stil!” încă de la prima ediție a emisiunii, retrăiește cu nostalgie primele zile ale competiției de fashion.

“Parcă și acum resimt emoția primelor zile ale show-ului. Eram fericită și extrem de emotionata că fac parte din acest proiect minunat care este, făra doar și poate, un fenomen in Romania. Parca eu eram concurenta … o astfel de stare aveam!”, isi aminteste Raluca Badulescu.

Si astazi, in ultimele zile ale celui de-al patrulea sezon, inaintea Marii finale “Bravo, ai stil! All Stars”, care va avea loc, in direct, sambata, de la ora 22:00, Raluca Badulescu este la fel de emotionata.

“Pentru mine este si va ramane proiectul vietii mele. Am avut colegi divini, o echipa minunata, am ras si plans impreuna, ne-am distrat si am evoluat impreuna. Astept cu nerabdare Marea Finala de sambata, si sper ca si telespectatorii sa ne fie alaturi in aceasta competitie unica, , pentru a-si desemna, prin vot, castigatoarea”, spune Raluca Badulescu.

