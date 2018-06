Răzvan Lucan, “fratele” lui Puya, a fost găsit mort în camera de hotel

Razvan Lucan i-a insotit weekend-ul trecut pe prietenii lui Puya si Sisu la Braila, acolo unde “La Familia” a sustinut un concert, anunță Cancan.ro.

Dupa spectacol, membrii trupei si prietenul lor Razvan Lucan nu s-au intors in Capitala, ci au ales sa ramana in oras si sa petreaca peste noapte intr-un hotel din localitate, potrivit sursei citate. Razvan Lucan, zis “Romanu”, a fost gasit mort in hotel.

