Un bucătar din Alba Iulia îşi şochează clienţii cu mâncăruri care mai de care mai trăsnite, lăsându-i cu adevărat „cu gura căscată”. În farfuriile aranjate cu ingeniozitate de chef Cosmin Toma poţi găsi „mâncare porno”, precum falus şi testicule de taur, fudulii şi creastă de cocoş, dar şi desert în intestine de porc. De asemenea, bucătarul reinterpretează multe dintre preparatele tradiţionale românești pentru ca acestea să se regăsească în meniurile restaurantelor de lux. În viziunea sa gastronomică, binecunoscuta ciorbă de burtă a devenit un preparat gelatinos care se mănâncă folosind cuţitul şi furculiţa, sarmalele româneşti au fost întoarse, adică varza a luat locul cărnii şi viceversa, iar celebrele murături au fost înlocuite cu petale de castraveţi murate.



Cele mai şocante preparate gastronomice ieşite din bucătăria lui Cosmin Toma sunt cele ce conţin ca ingrediente principale părţi din animale şi păsări considerate „nefolositoare” în gastronomie, precum falusul şi testiculele de taur, fuduliile de struţ şi creasta de cocoş sau intestinele de porc. De asemenea, unele dintre preparatele culinare imită aspectul organului genital feminin sau procesul de fecundare.

„Am vrut să creez un nou concept şi să fac altceva din punct de vedere gastronomic. Am vrut să încerc şi să experimentez unele preparate din părţi ale animalelor ce sunt considerate nefolositoare în bucătărie. Printre ingredientele folosite sunt falus de taur, testicule de taur şi ochi de taur, creasta de cocos sau fuduliile de struţ. Unora dintre preparate am vrut să le redau aspectul organului de reproducere feminin, dar şi procesul de fecundaţie. Clienţii, deocamdată, sunt reticenţi în a încerca astfel de preparate, dar sper că până la urmă să se schimbe şi să experimenteze şi noutăţi culinare chiar dacă pot părea şocante. Eu cred că depinde şi de noi cei ce lucrăm in bucătărie dacă reuşim să le deschidem apetitul clienţilor spre experimente culinare”, spune Cosmin Toma.