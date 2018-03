Romanița Iovan a fost însărcinată cu iubitul ei, dar a pierdut copilul. Aceasta a vorbit pentru prima oară, într-un interviu acordat revistei VIVA!, despre cel mai delicat moment din viața acesteia. Designer-ul nu s-a căsătorit cu Iulian Gogan, așa cum s-a spus, deși trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 10 ani.

„Chiar ne gândeam, mai avem puțin și facem aproape 10 ani. Eu mă mir, cum cred că se miră și el și cum se miră o grămadă de oameni, care nu au dat nicio șansă unei relații formată dintr-un personaj masculin mult mai tânăr decât personajul de gen feminin, eu adică.

Dar la noi chiar a funcționat. Niciunul dintre noi nu a mers pe o rețetă. Nici eu nu am dat șanse acestei relații, poate nici el, pentru că nu am mers pe ideea să intrăm într-o relație extrem de serioasă. Eu nu am vrut să mă căsătoresc, nici el, dar am mers pe o relație de încredere. Probabil diferența de vârstă, probabil maturitatea mea i-a dat și lui ceva, pentru că el s-a maturizat normal. În general, bărbații sunt mai copii decât femeile, eu nu pot să nu recunosc că am mai luat din energia lui. Dar am avut încredere unul în celalalt și i-am zis: pentru mine viața este o mare bucurie, eu vreau să mă simt iubită și să iubesc. Altfel nu pot și nu vreau. Și i-am spus în momentul în care vei simți că îți place altă femeie, spune-mi, că ne vom despărți cu zâmbetul pe buze. Și eu i-am zis ca dacă voi simți că îmi place alt bărbat, voi face la fel. Deci nu voi trăi într-un compromis nici două zile. Pot să zic că mă mir că au trecut 10 ani.

Este până la urmă bărbatul cu care am stat cel mai mult în viață. A fost cea mai lungă relație. Vreau să mă eliberez de toate activitățile care mă țin contrânsă și legată în viața mea. (…) Sunt mireasa lui în fiecare zi. Fără planuri, prezentul este cel mai sigur. (…) Am fost însărcinată cu Iulian, ne-am fi dorit să fie o fetiță. Am pierdut sarcina, nici nu știu de ce. Și el are un băiat,” a mărturisit Romanița Iovan, într-un live pe Facebook, pentru revista VIVA!

Romanița Iovan, dezvăluiri emoționante despre băiețelul ei

Celebrul designer a vorbim și despre felul în care i s-a schimbat viața după moartea lui Adrian Iovan, dar și despre fiul ei Albert.

„Mi s-a schimbat viața la 180 de grade. E greu, și în continuare este greu. Dar cred că lucrurile au intrat pe un făgaș, încercăm să putem face ceva pentru Adrian, și în primul rând pentru Albert, că el este pilonul principal.

După accident m-au sunat niște medici de la Colegiul Medicilor să-mi spună că vor să îi dea o diplomă în memoria tatălui său. M-am consultat cu el și a avut un răspuns foarte matur pentru un copil de 7 ani. (…) Albert mi-a spus că el nu are nevoie de nicio diplomă pentru că dintr-un avion plin de medici, niciunul nu a putut să îl ajute pe tatăl lui. La 18 ani ai lui, eu voi face 60. Și am zis că atunci o să mă plimb,” a mai povestit Romanița Iovan.