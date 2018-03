Ce profesii au ales copiii Marinei Almășan. Prezentatoarea de la TVR, de care au învățat jurnalism multe generații de tineri, n-are cui să predea ștafeta în familie. Fata ei vrea să facă regie de film, iar băiatul, IT.

Prezentatoarea emisiunii “Femei de 10, bărbați de 10”, show pe care-l moderează alături de Claudiu Bleonț la TVR2, are doi copii superbi din relațiile anterioare, copii care nu au vrut însă nici în ruptul capului să lucreze în același domeniu ca mama lor.

Marina Almășan are o fată pe care o cheamă tot Marina, din prima căsătorie, cu Dan Liviu Ungureanu, și un băiat, Victor, din mariajul cu Victor Socaciu, de care s-a despărțit pentru că a înșelat-o. Chiar dacă sunt mari, vedeta TV ne-a mărturisit că în continuare îi vede ca pe niște copii mici și că își face mereu griji pentru ei. “Știi cum se spune: copii mici, griji mici, copii mari, griji mari. Până îți vezi copiii așezați la casele lor, știi cum e… Nouă ni se pare că tot timpul mai e ceva de rezolvat în zona copiilor. Dar ai mei sunt mari. Eu îi stau la dispoziție lui Claudiu (Claudiu Bleonț, colegul ei de emisiune – n.r.) cu sfaturi privind creșterea copiilor”, ne-a mărturisit Marina, care a dezvăluit recent și că vrea să-și facă operații estetice. Invitată la “Interviurile Libertatea”, Almășan ne-a povestit cum este relația cu copiii ei.

Ce profesii au ales copiii Marinei Almășan: Victor a fost fotoreporter pentru mama lui!

“Cu băiatul, cel puțin, formez o echipă imbatabilă, mai ales de când am rămas fără tatăl lui și a trebuit să strângem rândurile. Ne-am apropiat foarte mult. Cu el am făcut o echipă, am călătorit prin lume. Mi-a fost fotoreporter. A făcut poze în Asia. Am văzut cu el China, Coreea, Japonia”, a dezvăluit Marina, completând că aceeași relație apropiată o are și cu fiica ei: “Fata e deja mare, are 28 de ani, a terminat facultatea, acum își caută un loc de muncă. Culmea, își dorește să facă regie de film și încerc să-i explic că este foarte greu, că nu și-a găsit țara potrivită. Băiatul e încă student. E la Informatică. Acum, tot tineretul este cu IT”.

Chiar dacă nu s-a înțeles foarte bine cu tații copiilor ei, Marina a știut cum să se apropie de copiii ei și mai ales cum să lege o relație extrem de strânsă. “Și cu iubita lui Victor mă înțeleg foarte bine. El este extrem de fidel uneia și aceleiași iubite din liceu. Au deja vreo 4-5 ani împreună, se iubesc, ea este binevenită în casa noastră, e deja un membru al familiei, aș putea spune. Nu știu cum se va concretiza, sper că în direcția firească, dar sunt mulțumită de alegerea lui. E un băiat serios în tot ceea ce face”, ne-a mai povestit, prezentatoarea, mândră de evoluția lui Victor.

Colegul și prietenul ei, actorul Claudiu Bleonț, a ținut să intervină și să puncteze faptul că Marina și Victor sunt niște copii minunați și că mama lor a avut grijă să le ofere o educație aleasă.

“Trebuie să recunosc – și stiu asta – e în mare parte meritul ei. Din perioada intrauterină, vibrațional, informațional, copilul crește în mamă. Mama este aceea care îl poartă și îl duce spre tot ce este el. Toate emoțiile sunt puse în copil”, a completat Claudiu Bleonț.