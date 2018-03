Fetele de la LikeOne au acceptat să răspundă la cele mai intime întrebări

Invitate în studioul Libertatea pentru a ne mai povesti ce au mai făcut în ultima perioadă, fetele de la LikeOne au acceptat să răspundă la și la cele mai intime întrebări. Profitând de prezența lor și mai ales de starea de spirit le-am provocat la testul „Am/N-am”.

Cu puțin înainte de a împlini 3 ani de activitate, le-am invitat pe fetele de la LikeOne, Cristina și Ruxy, la „Interviurile Libertatea”. Printre planurile de viitor, dar și proiectele personale, am aflat și lucruri „picante” din viața celor două tinere. Profitând de starea lor de spirit, le-am provocat la un test fulger unde trebuiau să răspundă doar cu „Am sau N-am”. Așa am aflat că atât Ruxy cât și Creața au făcut sex în locuri publice. Chiar dacă au răspuns fără să stea prea mult pe gânduri, niciuna nu a vrut să ne ofere prea multe detalii. Nu ne-am lăsat păgubași și am continuat să fim la fel de indiscreți.

La întrebarea dacă au avut sau nu o aventură de-o noapte, Ruxy a recunoscut franc că a bifat această experiență, însă Creața a ținut să precizeze că nu a ajuns în intimitate decât cu cei cu care a avut o relație serioasă. „Am avut doar relații de lungă durată. La mine să faci pasul de genul ăsta cu o persoană trebuie să simți niște chestii, nu e ca și cum „hai la un suc”. Au fost doar de zi, trebuia să reformulezi și să specifici ora”, ne-a povestit amuzată și moldoveanca.

Și cum provocarea „Am/N-am” implică chiar și întrebări bizare, am vrut să aflăm lucruri noi despre cele două internaute. Așa am aflat că niciuna dintre ele nu pleacă de prin camerele de hotel cu lucruri care nu le aparțin. „Când eram mică furam jucării de la copii, dar acum nu. Nici măcar din hoteluri nu iau nimic pentru că nu le folosesc”, a spus Ruxy, în timp ce Creața a recunoscut că mai ia obiecte de igienă din camera de hotel unde se cazează, însă nu le folosește niciodată. „Am vrut o dată să iau un halat pentru că mi-a plăcut super mult, dar mi-a fost rușine. Nu știu de ce. Nu l-am luat, dar halatul era genial. Avea un material foarte bun. Sora mea n-a stat prea mult pe gânduri și a luat chiar două. Cred că am mai luat și săpunuri sau chestii din astea mărunte. Așa de fun nu neapărat să le folosesc. Acasă le aruncam îți dai seama”, a povestit Creața.

Mult mai îndrăzneață pentru că de sinceritate vrem să credem că ambele au dat dovadă a fost ardeleanca Ruxy care a recunoscut și că și-a făcut nevoie la marginea străzii. „Cum să nu-ți face nevoile când nu mai poți. E o nevoie primară. Așa fac oamenii de când lumea”, a povestit amuzată bruneta. „Eu am avut nevoie, m-a durut burta, dar am stat până când am ajuns la o benzinărie. Cum să fac la marginea drumului? Nu mi se pare igienic. Ca băiat e una, dar așa ca fată…”, a completat Cristina.

Cum a continuat provocarea „Am/ N-am” și ce răspunsuri au mai dat fetele de la LikeOne intrați pe interviul integral de pe pagina de Facebook Libertatea.ro.

FOTO: Dumitru Angelescu

