Conștientă că nu se va abține de la niciun preparat de la masa de Crăciun, Doinița Oancea se pregătește cu o lună înainte. Mai precis își pregătește atât stomacul, cât și silueta.

Doinița Oancea știe că sărbătorile de iarnă nu sunt sunt deloc prietenoase cu silueta ei, mai ales că nu se numără printre persoanele care se mulțumesc doar să privească mesele copioase de Crăciun și Revelion, așa că, începând cu luna decembrie, a avut grijă să țină un soi de regim pentru ca ianuarie să nu o prindă cu prea multe kilograme în plus. „Am semiîncercat să țin, nu știu dacă pot să-i zic dietă, dar așa un regim. Spre exemplu filmam ceva și trebuia să duc un platou cu sarmale și îți dai seama cum miroseau sarmalele alea calde, aburinde, că îmi ploua în gură. Știi ce am făcut? Pentru că se tot dădea „stop”-„acțiune”, m-am dus repede la geantă, mi-am scos banana și miroseam sarmalele și mâncam din banană. Am încercat să mă țin cumva departe de toate provocările astea culinare pentru că abia aștept ziua de Crăciun când o să mănânc un platou de salată de boeuf. Ador salata boeuf, este viața mea”, ne-a povestit Doinița.

Doinița Oancea se pregătește pentru a putea mânca cât dorește

Chiar dacă susține că nu a fost niciodată obsedată de kilogramele ei, Doinița nu a exagerat niciodată cu mâncarea. Totuși, actrița este de părere că organismul nu trebuie pedepsit și, atunci când îi este poftă de ceva, mănâncă fără niciun fel de sentiment de vină. „Pun câteva kilograme, că nu sunt chiar așa o supersilfidă, că se și vede, dar știi cum e. Le alternez. Am perioade în care mănânc că îmi e poftă și vreau. În weekend am mâncat în aceeași zi, fast food, pufuleți, ciocolată, bomboane de ciocolată și chips-uri de cartofi. Alternez dulce cu sărat. Duminică am mâncat pizza, iar ieri și azi nici nu mai știu ce am mâncat. Deci am zile, dar când îmi cere organismul ceva îi dau pentru că altfel nu mă înțeleg cu el și fac prăpăd mai târziu”, ne-a mai spus bruneta.

