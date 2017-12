Toată România o cunoaște pe Gianina din „Las Fierbinți”, fiind serialul românesc cu cea mai mare audiență din România, și știu cât de bine se pricepe ea în bucătărie, sau de fapt cât nu se pricepe. Ei bine, actrița care dă viață acestui personaj, Anca Dumitra, nu este departe de Gianina.

Dacă din punct de vedere al stilului vestimentar Anca Dumitra ne-a mărturisit că nu se intersectează nici 1% cu cel al personajului pe care îl interpretează, în ceea ce privește abilitățile în bucătărie, actrița ne-a mărturisit că este la fel de nepricepută. „Mama este perfecționistă și îi cam place să facă totul cu mânuțele ei, dar o supraveghez de aproape pentru când va fi nevoie, când voi avea și eu familia mea și voi ști și eu să fiu la fel de desăvârșită în bucătărie ca și mama. Deocamdată sunt un simplu privitor. Nu mă deranjează că mama vrea să facă ea singură că este bucuria ei. Faptul că sunt lângă ea în momentele alea e deja fericire pentru ea”, ne-a povestit Anca Dumitra.

Gianina din „Las Fierbinți” face Crăciunul în familie

Prinsă atât cu filmările pentru cel de-al 13-le sezon al serialul „Las Fierbinți”, cât și cu proiectele de la teatru, Anca abia așteaptă însă cele câteva zile de respiro din preajma Crăciunului. În fiecare an, indiferent cât de puțin timp are la dispoziție, actrița are grijă ca Sărbătorile să le petreacă în familie. „O să mă duc la părinții mei de Crăciun. Sărbătorile întotdeauna le fac în familie. Cât despre Revelion nu sunt vreo fană, însă probabil vreo petrecere mică undeva, va exista”, a mai completat cea care dă viață personajului Gianina.

