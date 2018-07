Deși rar este văzută repetând aceeași pălărie, Monica Bârlădeanu declară că nu este o colecționară în adevăratul sens al cuvântului, ci mai degrabă o pasionată.

„Am o colecție impresionantă. Mie mi se pare că să ai așa, într-un loc în care stai temporar, 31 de pălării, nu e suficient. Sunt pasionată, recunosc, dar am văzut colecționari veritabili care au 50 de pălării expuse doar pe un peretele dintr-o cameră. Eu nu sunt acolo. Nu mă pot numi colecționară, ci doar pasionată' ne-a declarat Monica, completând că nu are atât de multe pe cât își imaginează lumea, însă că acelea pe care le are sunt doar pălării aparte, pe care le-a cumpărat de la diverse târguri sau de la colecționari.

„Îmi place să le caut și îmi place să fie speciale, unele să aibă o istorie. Nu-mi plac cele foarte noi, scoase din cutie. Îmi place să fie cu patină (n.r. procedeu folosit de costumieri pentru a da aspect de vechi hainelor) și atunci vânez tot timpul la târguri unde vin artizani sau unde vin colecționari de pălării și le adună din toată America și de prin Texas . Îmi place pălăria. La un moment dat am avut un iubit care mi-a spus că pălăriile sunt pentru femei urâte. Serios! Și atunci am început să port pălării. Atunci am luat decizia!'.

Monica Bârlădeanu a făcut o pasiune pentru pălării și le cumpără doar pe cele speciale

Chiar dacă și-a dezvoltat această pasiune tocmai ca o ironie la adresa fostului iubit, Monica ne-a mărturisit că nu va duce acest hobby la extrem, așa cum a făcut în cazul bijuteriilor și că nu se va apuca niciodată să creeze vreo pălărie.

„Nu o să mă vedeți acum creând pălării. Nu am fost niciodată pasionată să le fac. Știi ce îmi place în schimb foarte tare? Îmi place să le decorez, să le accesorizez. Adică am o colecție de pene de tot felul, mai jumulesc și eu câte o pasăre când o prind, pentru că mi se pare că un accesoriu și schimbă o pălărie, dar o și adaptează unei ținute care are nevoie de un accent', a mai spus Bârlădeanu.

VIDEO: Robert Hanciarec

FOTO: Dumitru Angelescu

