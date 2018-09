Viorel Lis, din nou la spital. “El trebuie să se bucure de viață“

„Am fost invidioasă când am văzut atâtea poze cu copiii la școală, eu am stat la o cafea liniștită, n-am luat flori, e și o tristețe în sufletul meu că n-am un copil. Bine e vina mea că n-am un copil, mai ales că sunt pe ultima sută de metri cu ovulele. În fiecare an o văd pe bunica din ce în ce mai bătrână, nu știu ce să fac ca să-i fie bine. Îi iau vitamine, o chem aici la mine. Mamaia mea, chiar dacă nu este o femeie cultă, este o femeie minunată. Îmi dă multe sfaturi, învăț multe de la bunica mea. Acolo în sat a primit o diplomă pentru cea mai haioasă bunică, de la primar. Eu răd cu ea, e haioasă, e singura din familie cu care mai vorbesc. Cu fratele și mătușile mele nu mai vorbesc. Mi-e frică să nu o pierd. A fost o fază haioasă, pe la 17 ani mă pupam cu un băiat după un gard și a făcut scandal. Am crezut că mă bate în casă, dar nu m-a bătut, mi-a zis că nu era bine să creadă băiatul că nu are nimeni grijă de mine.”, a povestit Oana Lis, la Răi Da’ Buni.

„La început nu am recunoscut relația mea cu Viorel, a venit ea la București și s-a convins că e un om bun. Ea nu m-a judecat, dar de-a lungul timpului lumea a vorbit, dar ea nu a ascultat. Viorel mă critică mereu, i-am zis să nu se uite la emisiune. Mâine mă duc cu Viorel la o analiză. El trebuie să se bucure de viață, el se ține după mine, acum vreau să merg la mare, vrea nu vrea, trebuie să meargă cu mine. Nu am mai mers la cluburi pentru că nu-mi place, am fost într-o zi, Viorel mi-a dat bilet de voie. Am îmbătrânit, am zece ani de cluburi în care mergeam miercurea, vinerea și sâmbăta, dar acum gata. El mi-a mâncat tinerețea, eu lui, pensia”, a spus Oana Lis, la tv.

Oana Lis trece printr-o perioadă grea, după ce starea e sănătate a soțului ei s-a agravat. Fostul edil al Capitalei a fost operat în urmă cu ceva timp și comunică din ce în ce mai greu, după cum spunea recent Oana.

Citește și

EXCLUSIV/ Detaliul care le-a scăpat hoților din Baia Mare, care au jefuit o bancă în patru minute