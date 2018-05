Video EXCLUSIV/Cornel Ilie este fanul vacanțelor spontane. În țară da, afară cam ba!

Viața de artist persupune și sacrificii, iar Cornel Ilie a simțit pe propria-i piele acest lucru.

El a renunțat la a-și mai face planuri de concediu cu familia, întrucât nu de puține ori i s-a întâmplat să renunțe la ele. Mai precis, date fiind joburile apărute pe nepusă masă, el a fost nevoit să-și anuleze plecările. Cornel Ilie este fanul vacanțelor spontane, în trei, alături de soția și fiica sa.

Artistul a mai spus că pleacă destul de des în mini-vacanțe, împreună cu fiica și soția sa, prin țară:

”Am mers prin țară câte 2-3 zile, asta o facem destul de des. Dar vacanță plănuită, afară, nu avem”. Cornel Ilie a apucat însă să-și ducă fiica peste hotare. ”Când avea un an, am fost cu ea in Sri Lanka. Acum o lună am ajuns la Disneyland, la Paris”, a adăugat acesta.