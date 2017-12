VIDEO/Cosmina Păsărin face bani frumoși la sfârșit de an. Are agenda full

Bruneta recunoaște că a avut și luni liniștite, în care mai mult a șomat. Acum însă, Cosmina Păsărin face bani frumoși, ca prezentator de evenimente.

De ani buni, Cosmina Păsărin s-a orientat către un job care-i aduce și multe satisfacții.

Mai mult, pe lângă faptul că face ce-i place, jobul său îi aduce și câștiguri materiale. În prezent, vedeta are agenda plină și abia dacă mai găsește vreo dată liberă, când este solicitată.

”Am o perioadă extrem de încărcată. Din toamnă au tot fost foarte multe evenimente de toate felurile, și de modă, și de corporate, pe care le-am prezentat.. A fost un an în care am fost foarte activă. De aici îmi iau energia, fericirea, optimismul de care am nevoie. Am avut și perioade mai liniștite, în care nu au fost atât de multe evenimente și de care m-am bucurat, dar și perioade foarte active, în care nu mai aveam date libere pentru a le oferi colaboratorilor mei. Cum e și acum, în luna decembrie”, a mai spus aceasta.