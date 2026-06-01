Șefa diplomației române a subliniat că a găsit la New York parteneri care înțeleg pe deplin acțiunile Federației Ruse și a susținut că acest demers diplomatic ferm este un avertisment clar transmis Moscovei că liniile de securitate trasate nu pot fi mutate sau ignorate.

Țoiu a spus la ONU că drona era una rusească și că dronele Moscovei au intrat de multe ori în spaţiul aerian românesc

Ea a explicat că analiza specialiştilor români arată că drona care s-a izbit de un bloc, la Galaţi, făcea parte dintr-un „roi” de rone ruseşti:

„România condamnă această intruzine gravă a Rusiei pe teritoriul nostru. Analizele arată că fragmentele recuperate din Galați provin de la o dronă Geran 2 a Rusiei. Avem cea mai lungă graniță cu o țară aflată în război, iar prin urmare suntem și printre cei mai expuși. Nu suntem parte a războiului, dar trebuie să căutăm împreună pacea, o pace care să fie una justă pentru Ucraina, cu granițe recunoscute internațional”.

„De la începutul războiului de agresiune contra Ucrainei, dronele ruseşti au intrat de multe ori în spaţiul aerian românesc şi în spaţiile aeriene ale altor ţări. (…) În România, au avut loc, anul acesta, mai mult de 30 de asemenea incursiuni, cu frecvenţă în creştere. De data aceasta este diferit, pentru că e prima dată când cetăţeni au avut nevoie de îngrijiri medicale”, a explicat Oana Ţoiu.

Oana Ţoiu, replică pentru reprezentantul rus la ONU

Ministrul afacerilor externe a avut o replică dură, luni, la Consiliul de Securitate al ONU, pentru reprezentantul rus la ONU, după ce acesta a afirmat că nu există dovezi conform cărora drona care a lovit un bloc din Galaţi este rusească.

„Aşa cum ne protejăm pământul, apa şi aerul, trebuie să protejăm şi faptele. Acestea riscă să fie prost interpretate. Uneori, cei care nu au argumente ca să-şi explice comportamentul încearcă să fugă de responsabilitate şi încearcă să schimbe adevărul cu propriile poveşti. Prezenţa şi intervenţiile noastre de astăzi vin să apere adevărul ca să ne asigurăm că cei care sunt victimele agresiunii nu sunt reprezentaţi ei înşişi ca agresori”, a afirmat Ţoiu.

Șefa diplomației române a mulțumit oficialilor din cele 56 de țări care au denunțat incidentul cu drona rusească spunând: „adevărul trebuie întotdeauna protejat pentru ca cei care întreprind astfel de acțiuni să fie obligați să răspundă pentru ele”.

România a cerut ONU să se ocupe de această agresiune neprovocată

Ministrul afacerilor externe a spus că efectele ar fi putut fi „şi mai grave”, arătând că România condamnă incursiunile dronelor ruseşti pe teritoriul său naţional, „indiferent de ţinta lor iniţială”, și a a cerut ONU să se ocupe de chestiunea războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

„Avem o responsabilitate comună, nu doar pentru a arăta care sunt limitele, dar şi pentru a ne asigura că nu mutăm aceste graniţe sau limite după cum ar vrea unii. Este imperativ ca acest Consiliu să se ocupe de această agresiune neprovocată. Consiliul de Securitate este cel mai puternic instrument al comunităţii internaţionale, un instrument pentru a preveni percepţia normalizării abuzului. Putem şi trebuie să ne asigurăm că aceste limite nu se mută. Să nu considerăm că această nouă escaladare este noua normalitate”, a adăugat Ţoiu. 

Consiliul de Securitate al ONU s-a întrunit de urgență luni, la solicitarea României

Consiliul de Securitate al ONU s-a întrunit de urgență luni, la solicitarea României, pentru a analiza riscurile de securitate generate de Federația Rusă în regiune, după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați.

Reuniunea internațională de la New York vine la doar patru zile de la incidentul grav de pe teritoriul românesc, soldat cu doi răniți și pagube materiale însemnate, Bucureștiul aducând astfel în atenția comunității globale amenințarea directă reprezentată de resturile de armament rusesc ce ajung în spațiul NATO.

56 de țări au denunțat incidentul cu drona rusească. Ambasadorul SUA, lângă Oana Țoiu

Cincizeci și șase de țări, inclusiv membre UE și NATO, au condamnat luni, la ONU, comportamentul „inacceptabil” al Rusiei în urma prăbușirii unei drone de tip Geran 2 peste un bloc de locuințe din Galați, a declarat Oana Țoiu.

„Acest ultim incident a avut un impact direct asupra siguranței civililor nevinovați din România. Un astfel de comportament este inacceptabil în conformitate cu dreptul internațional și trebuie să înceteze”, a declarat Oana Țoiu înainte de ședință, înconjurată de zeci de ambasadori, inclusiv cei din Statele Unite, Franța și Ucraina.

„Condamnăm incursiunea nechibzuită a unei drone militare ruseşti care s-a lovit în spaţiul aerian românesc de un bloc şi a dus la rănirea mai multor persoane. Statele Unite îşi afirmă sprijinul pentru aliatul din cadrul NATO, România. Ne gândim la persoanele rănite şi la cei afectaţi la Galaţi. Vom apăra fiecare centimetru pătrat din teritoriul NATO”, a afirmat luni, la New York, oficialul american.

Reprezentantul SUA a subliniat că incidentul de la Galaţi arată că războiul trebuie să înceteze imediat.

Reprezentantul Rusiei la ONU susține că România a adus „acuzaţii nefondate”

Reprezentantul Rusiei ONU a susținut că România a convocat „în grabă” şedinţa Consiliului de Securitate şi a adus „acuzaţii nefondate” la adresa Rusiei. Ambasadorul rus a spus că oficialii români au făcut declaraţii contradictorii cu privire la incident şi a cerut ca Rusia să participe la anchetă.

El a reluat totodată o teză falsă distribuită pe rețelele de socializare de boții rusești și „idioții utili” ai Rusiei, și anume că drona căzută la Galați ar fi ucraineană.

Potrivit lui, o dronă rusească ar fi făcut pagube mult mai mari – o teză demontată de numeroși experți militari străini. Ambasadorul rus a acuzat totodată Europa de atitudine „belicoasă” față de Rusia, în condițiile în care Rusia lui Putin este cea care declanșat războaie pe continentul european în secolul XXI. Oficialul rus a vorbit din nou despre „naziştii ucraineni” şi despre așa-zisele „victime” ruseşti.

Rusia încalcă în mod repetat

Carta ONU și dreptul internațional Convocarea Consiliului de Securitate a fost făcută în baza articolului din Carta ONU care prevede că acest for „poate ancheta orice diferend sau orice situaţie care ar putea duce la fricţiuni internaţionale sau ar putea da naştere unui diferend”.

Ambasadorul României la ONU, Cornel Feruță, a precizat că intruziunea dronei și explozia produsă într-o zonă dens populată, soldată cu rănirea unor cetățeni români, reprezintă încălcări grave ale Cartei ONU și ale dreptului internațional.

Drona prăbușită la Galați este rusească, „fără dubiu”

Președintele Nicușor Dan a publicat duminică imagini cu fragmente din drona care a lovit un bloc la Galați și cu inscripțiile de pe acestea. Șeful statului a afirmat că drona este, „fără dubiu”, de proveniență rusească, de tip Geran 2. Raportul tehnic și concluziile vor fi transmise de România structurilor specializate ale NATO și Uniunii Europene. „România nu va ignora şi nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viaţa cetăţenilor săi”, a dat asigurări Nicușor Dan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
Viva.ro
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
„În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare... Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers” Monica Tatoiu dă de pământ cu Irinel Columbeanu și spune că fostul milionar „merită ce i se întâmplă” acum. Ce a povestit celebra afaceristă
Unica.ro
„În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare... Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers” Monica Tatoiu dă de pământ cu Irinel Columbeanu și spune că fostul milionar „merită ce i se întâmplă” acum. Ce a povestit celebra afaceristă
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
Elle.ro
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
gsp
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
GSP.RO
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.RO
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
Parteneri
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Avantaje.ro
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Delia, apariție de infarct în costum de baie! Colegii din showbiz au reacționat instant când au văzut
Tvmania.ro
Delia, apariție de infarct în costum de baie! Colegii din showbiz au reacționat instant când au văzut

Alte știri

Radu Miruță, adevărul despre blindatele Piranha, de 10.000.000 euro bucata: „FALS! Cu date și cifre, nu cu burtiere”
Știri România 07:26
Radu Miruță, adevărul despre blindatele Piranha, de 10.000.000 euro bucata: „FALS! Cu date și cifre, nu cu burtiere”
Spionul Alexandru Bălan a scris că recunoaște faptele, apoi s-a răzgândit. Fostul șef al serviciului secret moldovean a vândut documente SRI și SIE agenților din Belarus
Analiză
Știri România 07:00
Spionul Alexandru Bălan a scris că recunoaște faptele, apoi s-a răzgândit. Fostul șef al serviciului secret moldovean a vândut documente SRI și SIE agenților din Belarus
Parteneri
O fată de 15 ani a fost omorâtă după ce a refuzat să se mărite cu un văr. Calvarul prin care a trecut adolescenta
Adevarul.ro
O fată de 15 ani a fost omorâtă după ce a refuzat să se mărite cu un văr. Calvarul prin care a trecut adolescenta
Omul pe care Sorana Cîrstea îl vede ca pe „un al doilea tată” s-a pronunțat cu privire la retragerea sportivei: „Acesta e sfatul meu”. Ce spune despre comparația cu Simona Halep
Fanatik.ro
Omul pe care Sorana Cîrstea îl vede ca pe „un al doilea tată” s-a pronunțat cu privire la retragerea sportivei: „Acesta e sfatul meu”. Ce spune despre comparația cu Simona Halep
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Financiarul.ro
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Parteneri
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Elle.ro
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Primele imagini cu Mirela Vaida la „Acces Direct”, după ce s-a întors din „Asia Express”. Cum au așteptat-o colegii ei
Stiri Mondene 01 iun.
Primele imagini cu Mirela Vaida la „Acces Direct”, după ce s-a întors din „Asia Express”. Cum au așteptat-o colegii ei
Care este primul lucru pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineață. „E o chestie de disciplină”
Stiri Mondene 01 iun.
Care este primul lucru pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineață. „E o chestie de disciplină”
Parteneri
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
TVMania.ro
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
Scumpirile readuc vânzarea "pe caiet". Tot mai mulţi români cumpără pe datorie până la salariu sau pensie
ObservatorNews.ro
Scumpirile readuc vânzarea "pe caiet". Tot mai mulţi români cumpără pe datorie până la salariu sau pensie
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Parteneri
Hagi nu se lasă » Doi jucători care au refuzat naționala, pe lista „Regelui” pentru următoarele acțiuni
GSP.ro
Hagi nu se lasă » Doi jucători care au refuzat naționala, pe lista „Regelui” pentru următoarele acțiuni
Așa ceva nu s-a mai întâmplat de 35 de ani! Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva, statistică uluitoare în duelul din „sferturile” Roland Garros
GSP.ro
Așa ceva nu s-a mai întâmplat de 35 de ani! Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva, statistică uluitoare în duelul din „sferturile” Roland Garros
Parteneri
Nicușor Dan, numit de reprezentantul Rusiei la ONU în teoria Moscovei despre drona de la Galați
Mediafax.ro
Nicușor Dan, numit de reprezentantul Rusiei la ONU în teoria Moscovei despre drona de la Galați
Ce sunt bacteriile bune și cum le alegi
StirileKanalD.ro
Ce sunt bacteriile bune și cum le alegi
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Promo
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Wowbiz.ro
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Redactia.ro
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale
KanalD.ro
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale

Politic

Motivul pentru care ambasadorul Rusiei nu a fost primit la sediul MAE de Oana Țoiu, deși ministrul de Externe era în clădire
Exclusiv
Politică 31 mai
Motivul pentru care ambasadorul Rusiei nu a fost primit la sediul MAE de Oana Țoiu, deși ministrul de Externe era în clădire
Traian Băsescu a explicat de ce Nicușor Dan nu îl poate numi din nou pe Ilie Bolojan premier: „Nu e în regulă”
Politică 31 mai
Traian Băsescu a explicat de ce Nicușor Dan nu îl poate numi din nou pe Ilie Bolojan premier: „Nu e în regulă”
Parteneri
Video cutremurător: Gică Popescu, împietrit de durere la catafalcul celui mai bun prieten
Fanatik.ro
Video cutremurător: Gică Popescu, împietrit de durere la catafalcul celui mai bun prieten
Un test revoluționar ar putea scăpa milioane de femei de chimioterapie
Spotmedia.ro
Un test revoluționar ar putea scăpa milioane de femei de chimioterapie