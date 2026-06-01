UPDATE Oana Țoiu, replică pentru reprezentantul rus: cei care nu au argumente încearcă să schimbe adevărul cu propriile poveşti

Reprezentantul rus la ONU a susținut că nu există dovezi conform cărora drona care a lovit un bloc din Galaţi este rusească, deși ancheta a arătat clar acest lucru.

„Aşa cum ne protejăm pământul, apa şi aerul, trebuie să protejăm şi faptele. Acestea riscă să fie prost interpretate. Uneori, cei care nu au argumente ca să-şi explice comportamentul încearcă să fugă de responsabilitate şi încearcă să schimbe adevărul cu propriile poveşti. Prezenţa şi intervenţiile noastre de astăzi vin să apere adevărul ca să ne asigurăm că cei care sunt victimele agresiunii nu sunt reprezentaţi ei înşişi ca agresori”, a răspuns Oana Țoiu.

Oana Ţoiu a reafirmat că analizele realizate de militarii români indică, fără niciun dubiu, că drona căzută la Galaţi este de provenienţă rusească.

„Analiza militarilor ne arată clar, fără îndoială, că drona care s-a lovit de blocul de la Galaţi este o dronă Geran de fabricaţie rusească. Concluzia este cea a raportului tehnic făcut de investigatorii tehnici şi prezentată publicului de preşedintele României. Ne bazăm pe dovezi de natură tehnică. Pe lângă inscripţia Geran 2 în caractere chirilice, fragmentele recuperate ne arată că şi componentele electronice – sistemul de navigaţie, modul de control, motorul, modul de construire – sunt similare cu cele ale altor drone Geran 2 recuperate anterior în România şi identificate ca fiind produse în Federaţia Rusă. Raportul mai arată şi inscripţii tehnice, urme de producere, materiale care folosesc acelaşi proces tehnologic, iar analiza chimică arată aceeaşi origine”, a explicat Oana Ţoiu.

UPDATE SUA își reafirmă sprijinul pentru România

Ambasadoarea Statelor Unite la ONU, conservatoarea Tammy K. Bruce, a reafirmat sprijinul pentru România, partener al țării sale în NATO. Ea a condamnat primele victime ale războiului provocate direct de Rusia în teritoriul românesc.

„Condamnăm incursiunea nechibzuită a unei drone militare ruseşti care s-a lovit în spaţiul aerian românesc de un bloc şi a dus la rănirea mai multor persoane. Statele Unite îşi afirmă sprijinul pentru aliatul din cadrul NATO, România. Ne gândim la persoanele rănite şi la cei afectaţi la Galaţi. Vom apăra fiecare centrimetru pătrat din teritoriul NATO”, a declarat Tammy K. Bruce.

UPDATE Reprezentantul Ucrainei la ONU: Rusia să arunce teoriile conspirației la coș

Reprezentantul Ucrainei la ONU a afirmat că Rusia testează atitudinea NATO prin incidente precum cel de la Galați.

„Rusia poate să arunce teoriile conspiraţiei la coş. Nu am auzit nimic nou din partea reprezentanţilor Rusiei, continuă să cânte vechile refrene că nu Rusia a fost responsabilă, nu a fost o dronă rusească. Folosesc modelul de negare şi distorsiune. Cred că nimeni de aici nu mai are niciun pic de încredere în cuvintele ambasadorului Rusiei. Concluzia autorităţilor române este că, într-adevăr, a fost o dronă rusească şi nimic altceva. Rusia poate să arunce teoriile conspiraţiei la coş”, a afirmat reprezentantul Ucrainei.

Oficialul ucrainean a subliniat că retorica Rusiei este îngrijorătoare, în condițiile în care Moscova a ameninţat cu atacuri alte state europene, acreditând astfel ideea că războiul se poate extinde dincolo de graniţele Ucrainei.

„La Galaţi am constatat că retorica aceasta nu reprezintă doar ameninţări. Atacurile contra României reprezintă o lovitură cinică, care poartă două mesaje, cel puţin. Întâi, faţă de România şi membrii NATO şi a fost încă un moment de a pune la încercare hotărârea aliaţilor pentru a se vedea cât de departe poate merge Rusia în războiul său de agresiune care să ajungă cât mai aproape de teritoriul naţiunilor aliate. Al doilea mesaj arată că oraşul Galaţi joacă un rol important în istoria Ucrainei pentru că este locul în care unul dintre importanţii conducători ai Ucrainei şi-a găsit odihna acum 300 de ani”, a subliniat oficialul ucrainean.

UPDATE Val de solidaritate cu România

Reprezentantul Franţei la ONU a exprimat „solidaritatea de neclintit şi prietenia”, subliniind că incidentul de la Galaţi este o „nouă încălcare a legislaţiei internaţionale”. Rusia se află pe o „listă a ruşinii” privind infracţiunile sexuale comise în timpul războiului din Ucraina, a mai menționat el.

„Franţa şi partenerii rămân angajaţi în ceea ce priveşte eforturile pentru o pace durabilă. Suntem alături de România”, a afirmat reprezentantul Franţei la ONU.

Reprezentantul Regatului Unit a afirmat, la rândul său, că oficialii britanici au atras atenţia asupra consecinţelor „necunoscute şi neaşteptate” ale războiului.

„Activităţile ruseşti nechibzuite şi inacceptabile încalcă suveranitatea României. Încă o dată Rusia a demonstrat că nu e interesată de vieţile civililor, de legea internaţională şi de suveranitatea civililor săi. (…) Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru această escaladare şi pentru riscul în creştere asupra securităţii europene şi euro-atlantice. Cerem Rusiei să fie de acord de îndată cu o încetare a focului deplină, necondiţionată. Regatul Unit îşi coordonează activităţile cu România şi aliaţii din NATO, inclusiv prin contribuţia noastră în ceea ce priveşte securitatea aeriană pe flancul estic. Suntem umăr la umăr cu Ucraina, România şi toţi aliaţii din NATO”, a spus reprezentantul Regatului Unit.

Reprezentanta Letoniei, membră prin rotație a Consiliului: „Încălcarea nechibzuită de către Rusia a spaţiului aerian este bine documentată. Nu este primul astfel de incident şi nici un eveniment izolat în regiune. Letonia condamnă în termeni fermi această escaladare. Este prima dată când i se cere Consiliului să se adreseze Rusiei din cauza faptului că sunt răniţi civili într-o ţară vecină.

Letonia este solidară cu România și condamnă acest incident inacceptabil. Activităţile Rusiei arată că nu vrea să obţină pacea. Retorica şi acţiunile Rusiei arată că nu are nicio consideraţie faţă de preocupările privind pacea ale vecinilor săi. Pentru că nu îşi poate atinge obiectivele strategice, Rusia a făcut ca acţiunile sale să devină un război la scară largă asupra infrastructurii civile”.

Ea a spus că totodată aceste acţiuni sunt dovada „disperării” Rusiei, care vrea să ascundă astfel „eşecurile de pe câmpul de luptă”.

„Securitatea Ucrainei nu poate fi separată de securitatea continentului european la scară mai largă”, a subliniat reprezentanta Letoniei.

Reprezentantul Danemarcei, țară membră prin rotație a Consiliului de Securitate al ONU: spaţiul aerian românesc a fost încălcat „din ce în mai frecvent”. „Aceasta contrastează cu apelul la pace lansat de membrii ONU. (…) Danemarca şi aliaţii săi nu se lasă descurajaţi. Este clar cine vrea pacea şi cine este disperat să prelungească războiul, oricât ar costa. Singura cale de a merge înainte este să respectăm Carta ONU. Danemarca cere Rusiei să înceteze ostilităţile”.

Pakistanul, membru prin rotație, şi-a exprimat, de asemenea, „sprijinul neechivoc” în ceea ce priveşte suveranitatea fiecărei ţări, notând că delegaţia pakistaneză a avertizat în mod repetat cu privire la consecinţele potenţiale negative ale războiului din Ucraina şi că astfel de conflicte „prezintă riscul unor calcule greşite şi al escaladării”, ceea ce s-a întâmplat şi în ceea ce priveşte incidentul de la Galaţi.

„Pacea durabilă în regiune nu poate fi obţinută decât printr-un dialog susţinut şi substanţial şi nu prin mijloace militare, este necesară o încetare imediată a ostilităţilor şi cerem tuturor părţilor să recurgă în mod onest la căutarea păcii. (…) Este nevoie de respectarea principiilor elementare ale Cartei ONU. Cerem ca procesul facilitat de SUA, ca cel mai credibil partener, să se reia, în acest fel se poate ajunge la o cale acceptabilă reciproc pentru a se ieşi din acest conflict devastator”, a spus oficialul din Pakistan.

Reprezentanta Republicii Democratice Congo a afirmat, la rândul ei, că incidentul de la Galaţi arată „riscurile considerabile” cu privire la escaladarea conflictului din Ucraina, subliniind că aceste incidente prezintă riscuri care afectează teritorii şi populaţii „îndepărtate de zona imediată a ostilităţilor”.

Reprezentanta Greciei amintit că săptămâna trecută a avertizat asupra riscurilor privind securitatea în zonă, pe fondul războiului dus de Rusia în Ucraina.

„Încălcările comise de Rusia faţă de ţările europene nu sunt ceva nou, ne aducem aminte de incursiunile dronelor de anul trecut. România a înregistrat 47 de cazuri de drone sau fragmente care au căzut pe teritoriul românesc. De data aceasta acţiunile nechibzuite ale Rusiei au provocat răniri printre civilii români. Grecia condamnă aceste încălcări şi sprijină România. (…) Orice încălcare a graniţelor de stat în aer, pe mare sau pe uscat este o încălcare inacceptabilă a regulilor internaţionale şi cerem ca Rusia să înceteze aceste acte ilegale”, a afirmat reprezentanta Greciei.

UPDATE Reprezentantul Rusiei la ONU susține că România a adus „acuzaţii nefondate”

Reprezentantul Rusiei ONU a susținut că România a convocat „în grabă” şedinţa Consiliului de Securitate şi a adus „acuzaţii nefondate” la adresa Rusiei. Ambasadorul rus a spus că oficialii români au făcut declaraţii contradictorii cu privire la incident şi a cerut ca Rusia să participe la anchetă.

El a reluat totodată o teză falsă distribuită pe rețelele de socializare de boții rusești și „idioții utili” ai Rusiei, și anume că drona căzută la Galați ar fi ucraineană. Potrivit lui, o dronă rusească ar fi făcut pagube mult mai mari – o teză demontată de numeroși experți militari.

Ambasadorul rus a acuzat totodată Europa de atitudine „belicoasă” față de Rusia, în condițiile în care Rusia lui Putin este cea care a declanșat războaie pe continentul european în secolul XXI.

Oficialul rus a vorbit din nou despre „naziştii ucraineni” şi despre așa-zisele „victime” ruseşti

UPDATE 56 de țări au denunțat incidentul cu drona rusească. Ambasadoarea SUA, lângă Oana Țoiu

Cincizeci și șase de țări, inclusiv membre UE și NATO, au condamnat luni, la ONU, comportamentul „inacceptabil” al Rusiei în urma prăbușirii unei drone de tip Geran 2 peste un bloc de locuințe din Galați, a subliniat Oana Țoiu.

„Acest ultim incident a avut un impact direct asupra siguranței civililor nevinovați din România. Un astfel de comportament este inacceptabil în conformitate cu dreptul internațional și trebuie să înceteze”, a declarat Oana Țoiu înainte de ședință, înconjurată de zeci de ambasadori, inclusiv cei din Statele Unite, Franța și Ucraina.

Ambasadoarea SUA la ONU, conservatoarea Tammy K. Bruce, a stat chiar alături de Oana Țoiu în timpul citirii declarației de dinainte de ședință.

Declarația integrală a șefei diplomației române: „Fac această declarație în numele a 56 de guverne care reprezintă aliații și partenerii noștri din Uniunea Europeană și NATO, precum și națiuni partenere din întreaga lume, unite aici în solidaritate, alături de Guvernul României.

În noaptea de 28 spre 29 mai, o dronă rusească care transporta explozibili a intrat în spațiul aerian românesc, încălcând dreptul internațional. Drona, care făcea parte dintr-un atac împotriva Ucrainei, s-a prăbușit și a explodat pe acoperișul unui bloc de apartamente din orașul Galați, România. Pentru prima dată, au existat răniți în rândul cetățenilor români.

Două persoane au fost rănite, iar mai mulți locuitori au necesitat asistență medicală. Impactul a provocat un incendiu și pagube extinse, ceea ce a dus la evacuarea clădirii. Încălcările spațiului aerian de către dronele rusești deasupra României și a altor parteneri din Europa Centrală și de Est au avut loc în mod repetat de la izbucnirea războiului rusesc din Ucraina și sunt o consecință directă a tacticilor de escaladare utilizate de Rusia în atacurile sale împotriva Ucrainei. Acest incident recent a avut un impact direct asupra siguranței și securității civililor nevinovați din România.

Un astfel de comportament este inacceptabil în conformitate cu dreptul internațional și trebuie să înceteze.

Reamintim cuvintele recente ale Secretarului General, conform cărora atacurile împotriva Ucrainei generează consecințe grave și de amploare, care trebuie abordate și ținute sub control. Atacurile împotriva civililor trebuie condamnate în termenii cei mai duri, oriunde s-ar produce. Reiterăm sprijinul nostru pentru un armistițiu complet, imediat și necondiționat în urmărirea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile în Ucraina.

În lumina acestei încălcări a dreptului internațional, România a solicitat convocarea unei reuniuni urgente a Consiliului de Securitate, în conformitate cu Articolul 44 și Articolul 45 din Cartă, pentru a aborda această chestiune gravă. Reuniunea care va avea loc imediat va aborda riscurile care subminează și mai mult pacea și securitatea în Europa.

Vă mulțumim tuturor pentru prezență. Vă mulțumim tuturor pentru sprijin”, a declarat Oana Țoiu.

Știrea inițială

Reuniunea a început la ora 15:00 în New York (22:00 în România) la patru zile de la căderea unei drone rusești pe un bloc din Galați, un incident soldat cu doi răniți și devastarea unui apartament.

România este reprezentată de ministrul de Externe Oana Țoiu, care a anunțat într-un comunicat că este vorba de prima ședință a Consiliului de Securitate al ONU convocată la solicitarea Bucureștiului.

„Pentru prima dată, Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte la solicitarea expresă a României pe o temă care o implică direct. Voi prezenta de la ora locală 15.00 (22.00 ora României) încălcările flagrante ale dreptului internaţional şi riscurile pe care le generează aceste acţiuni repetate ale Federaţiei Ruse”, a transmis Oana Țoiu într-un mesaj publicat pe Facebook înainte de reuniune.

România vrea o pace justă și durabilă în Ucraina

Potrivit Oanei Țoiu, „demersul României urmăreşte să aducă în atenţia comunităţii internaţionale consecinţele grave ale încălcării spaţiului aerian românesc şi necesitatea creşterii presiunii diplomatice pentru respectarea dreptului internaţional şi protejarea securităţii regionale”.

„Împreună cu partenerii din ONU, România continuă presiunile pentru o încetare imediată a focului şi o pace justă şi durabilă în Ucraina”, a afirmat șefa diplomației române.

Rusia încalcă în mod repetat Carta ONU și dreptul internațional

Convocarea Consiliului de Securitate a fost făcută în baza articolului din Carta ONU care prevede că acest for „poate ancheta orice diferend sau orice situaţie care ar putea duce la fricţiuni internaţionale sau ar putea da naştere unui diferend”.

Ambasadorul României la ONU, Cornel Feruță, a precizat că intruziunea dronei și explozia produsă într-o zonă dens populată, soldată cu rănirea unor cetățeni români, reprezintă încălcări grave ale Cartei ONU și ale dreptului internațional.

Drona prăbușită la Galați este rusească, „fără dubiu”

Președintele Nicușor Dan a publicat duminică imagini cu fragmente din drona care a lovit un bloc la Galați și cu inscripțiile de pe acestea. Șeful statului a afirmat că drona este, „fără dubiu”, de proveniență rusească, de tip Geran 2.

Raportul tehnic și concluziile vor fi transmise de România structurilor specializate ale NATO și Uniunii Europene. „România nu va ignora şi nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viaţa cetăţenilor săi”, a dat asigurări Nicușor Dan.

Kremlinul vrea resturile dronei

Întrebat de agenția de stat TASS pe subiectul dronei căzute la Galați, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov nu a respins luni rezultatele anchetei efectuate de România, dar a reluat solicitarea ca Rusia să obțină resturile dronei și să efectueze propria investigație „obiectivă”.

Înainte de reuniunea de la ONU, reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă organismele internaționale de la Viena, Mihail Ulianov, a transmis un mesaj în care a prezentat statul agresor rus în poziție de „victimă”. Potrivit acestuia, România este dispusă să atribuie Rusiei orice incident „neplăcut”.

Consiliul de Securitate al ONU este format din cinci membri permanenți – China, Franța, Marea Britanie, Rusia și Statele Unite – și zece membri nepermanenți prin rotație – în prezent Bahrain, Columbia, Republica Democrată Congo, Danemarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistan, Panama și Somalia.

