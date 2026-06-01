Cum s-a produs accidentul în care fotbalistul a fost lovit chiar pe teren

În timp ce mașinuța transporta un jucător rănit de la LDU Portoviejo către vestiar, Edison Caicedo, mijlocașul în vârstă de 36 de ani al echipei, a intrat în coliziune cu vehiculul.

Acesta discuta cu unul dintre antrenori și, neatent, a pășit direct pe traiectoria mașinii. Caicedo s-a izbit de vehicul, lovindu-se la genunchiul drept și prăbușindu-se la pământ.

Ce s-a întâmplat cu jucătorul accidentat de mașinuța medicală

Antrenorii de pe margine au reacționat vehement, certând șoferul mașinuței, care și-a cerut scuze imediat pentru incident. Între timp, Caicedo, deși părea să sufere de dureri puternice, a reușit să se târască înapoi pe teren, probabil pentru a împiedica reluarea meciului până la acordarea îngrijirilor medicale.

Fanii din tribune au reacționat imediat

Incidentul a stârnit reacții diverse pe rețelele sociale. Un utilizator a comentat: „Nu a fost lovit, a intrat el în mașinuță și s-a prăbușit”. Altul a adăugat: „Tipul a mers direct în mașină fără să se uite”.

Un alt comentariu ironic a fost: „Când pariez că mai puțin de 0,5 jucători vor fi loviți de mașini”. Un alt fan a glumit: „Cum de nu e roșu direct pentru mașina de asistență medicală?!”.

Din fericire, Edison Caicedo nu a suferit răni grave și a reușit să continue meciul, jucând ultimele 20 de minute. Echipa sa, LDU Portoviejo, a câștigat partida cu scorul de 1-0.

Printr-un incident neobișnuit a trecut și o echipă de fotbal din Peru. Jucătorii au fost loviți de un fulger chiar pe teren, iar unul dintre ei a murit în timpul meciului. Fotbalistul de 39 de ani a fost ucis instantaneu, iar martorii spuneau că bărbatul a fost „ca un magnet” pentru fulgerul care i-a luat viața.

