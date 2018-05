VIDEO EXCLUSIV / Actrița Eugenia Șerban nu mai e singură. Fiul său s-a întors acasă

Actrița și-a crescut singură fiul, de când acesta avea doar doi ani și divorța de tatăl copilului său.

Odată ce a crescut, Lorans a decis să-și încerce norocul în altă țară. Și, timp de trei ani, acesta a locuit la Praga. Actrița s-a obișnuit destul de greu cu ideea, mai ales că reușea să-și vadă băiatul doar de câteva ori pe ani. Acum însă, Eugenia Șerban nu mai e singură. Fiul său s-a întors acasă și, încearcă să recupereze alături de mama lui, în măsura posibilităților, timpul pierdut.

În cazul în care Lorans va decide să-și încerce din nou norocul peste hotare, actrița nu ia în calcul sub nicio formă să se mute în altă țară.

”Nu am ce să fac în altă parte. E greu să faci meseria asta afară, doar nu merg la spălat vase. Dacă aș avea altă vârstă, poate da. Am avut ocazia să plec, în urmă cu ani buni, dar fostul soț nu a fost de accord să iau și băiatul și atunci am renunțat. Normal că nu regret nimic, pentru că am rămas alături de băiatul meu”, a spus aceasta.