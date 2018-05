Eugenia Șerban susține că ”are de tras” pentru că a jucat în telenovele. Atât ea, cât și colegii săi care au făcut parte din aceste producții.

La fel ca și alți colegi de-ai săi de platou, actrița a mărturisit că din cauza acestor producții nu a mai primit roluri în producții cinematografice! Aceasta nu a ascuns faptul că a fost catalogată într-un mod nu tocmai plăcut. Totuși, a spus și că, pe viitor, și-ar dori din nou o emisiune tv.

”Sunt multe ce nu am reușit să fac. Sper să pot de acum încolo. Aș dori să am din nou o emisiune în televiziune, să fac mai multe filme, ceea ce în ultimii ani nu prea am făcut. Cei care am jucat mult în telenovele și seriale de televiziune nu prea am avut, pentru că am fost catalogați nu prea frumos de cei din meseria noastră”, a declarat aceasta pentru Libertatea.