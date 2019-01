„Tata a fost muzician în tinerețe, dar de-o viață, lucrează în teatru și film. Cumva, am apucat același drum”, recunoaște Mihai Ogășanu. Și chiar așa, același drum, cel artistic și al celebrității, pentru că Ogășanu senior, 78 de ani, este un actor foarte îndrăgit, iar juniorul, 38 de ani, un compozitor apreciat, care s-a calificat la selecția națională Eurovision 2019 nu cu una, ci cu două melodii: „DAINA” (interpretată de Letiția Moisescu & Sensibil Balkan) și „We Are The Ones” (Claudiu Mirea)

Acum, cei doi bifează prima colaborare, motiv de bucurie în familie și de mândrie pentru tată: Virgil Ogășanu se regăsește în distribuția piesei „Pisica pe acoperisul fierbinte”, la Teatrul Bulandra, iar Mihai semnează coloana sonoră! „Este pentru prima oară când numele noastre vor fi pe un afiș, bine, pe poziții diferite”, spune Mihai. Piesa regizată de Dinu Cernescu, în care mai joacă Lucian Ifrim (fratele lui Gheorghe Ifrim), primarul din „Las Fierbinți”, și Tudor Istodor (fiul Maiei Morgenstern), va fi jucată pe 19 și 22 ianuarie, la Sala Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra.

Virgil Ogășanu joacă după cum îi cântă fiul! În tinerețe, actorul a fost toboșar

Mihai, care a compus celebrele melodii ale Loredanei „Zig Zagga” și „Lele”, se află pe cai mari, fiind singurul compozitor cu două melodii calificate între cele semifinaliste la selecția națională Eurovision. Ne-a spuscă părinții l-au susținut întotdeauna – poate acesta este unul dintre secretele realizărilor lui -, chiar dacă, la început, nu credeau că va face mare lucru.

„Tata și mama (actrița Valeria Ogașanu – n.r.) au fost întotdeauna mândri de mine, mă sfătuiesc cu amândoi și nu sunt străini de melodiile mele. E adevărat, la început, tata nu a luat în serios direcția profesională în care mi-am propus să merg”, ne-a mărturisit Mihai, dezvăluindu-ne că seniorul Ogășanu a cântat la tobe în tinerețe, cu o trupă din orașul natal, Drobeta-Turnu Severin, și se mai distrează și acum, când „prinde” tobe!

Virgil Ogășanu: „Nu eram un instrumentist rău. Am susținut programe la restaurante, în port, la nunți”

„Dacă eram mai tânăr, poate că prindeam un loc în formațiile cu care lucrează fiul meu. Despre anii când cântam? Nu eram un instrumentist rău. Am susținut programe la restaurante, în port, la nunți. Repertoriu? Tangouri, cântece italienești. Venea lumea să ne asculte. Directorul nostru a vopsit școala din banii de pe bilete!”, a intervenit maestrul Virgil Ogășanu, punctând decisiv în povestea muzicală a familiei de artiști.

