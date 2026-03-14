Pușcașii marini și navele de război, mutați din Japonia în Orientul Mijlociu
O unitate americană de pușcași marini cu sediul în Japonia, precum și alte nave de război, să fie transferate în Orientul Mijlociu, au declarat doi oficiali americani partenerului american al BBC, CBS News.
Se așteaptă ca elemente ale unui grup amfibiu pregătit de intervenție și ale celei de-a 31-a Unități Expediționare a Pușcașilor Marini să fie trimise, spun ei, după ce planul a fost relatat pentru prima dată de Wall Street Journal.
Grupul este de obicei format din 5.000 de pușcași marini și marinari de pe mai multe nave de război, deși există rapoarte diferite în mass-media americană cu privire la dimensiunea contingentului care urmează să fie desfășurat.
Pușcașii marini și navele de război, mutați din Japonia în Orientul Mijlociu
Canada declară că va contribui cu 23,6 milioane de barili de petrol la o eliberare de urgență coordonată, organizată de Agenția Internațională pentru Energie (AIE) după perturbările transportului maritim în Strâmtoarea Hormuz, declanșate de războiul israeliano-american împotriva Iranului.
Această mișcare face parte dintr-o acțiune comună a celor 32 de țări membre ale AIE, marcând cea mai mare eliberare strategică de petrol din istoria agenției.
Oficialii canadieni spun că țara, al patrulea cel mai mare producător de petrol din lume, va furniza barilii prin intermediul industriei interne, în coordonare cu autoritățile federale și provinciale.
Aceștia au adăugat că se așteaptă ca exporturile de gaze naturale să crească și în lunile următoare pentru a ajuta la stabilizarea aprovizionării.
Sirene la Tel Aviv după atacuri iraniene
Mai multe agenții media israeliene relatează că sirenele la Tel Aviv și în centrul Israelului sună.
Armata israeliană a declarat anterior că a detectat un alt atac cu rachete lansat din Iran.
Israelul spune că prietenia cu Emiratele Arabe Unite „este puternică”
Ministerul israelian de Externe a mulțumit Emiratelor Arabe Unite pentru „asistența sa neprețuită” în sprijinirea întoarcerii cetățenilor israelieni din țară în mijlocul războiului.
„Prietenia dintre Israel și Emiratele Arabe Unite este puternică, dovedindu-și valoarea atât în timp de pace, cât și în timp de război”, a adăugat ministerul.
Emiratele Arabe Unite – care au legături comerciale și diplomatice puternice cu Israelul – au fost în mod constant vizate de Iran de la izbucnirea războiului, ceea ce a pus presiune pe călătorii.
Prețul țițeiului mai scump cu 42% de la începutul războiului în Iran
Prețul barilului de țiței Brent a crescut cu peste 42% de când atacurile americano-israeliene asupra Iranului au aruncat Orientul Mijlociu într-un război, arată datele de piață.
Costul Brentului, referința internațională pentru petrol, a crescut de la 72,48 dolari pe 27 februarie la 103,14 dolari la închiderea bursei de astăzi. Aceasta a marcat, de asemenea, o creștere de 11% pe parcursul săptămânii.
Între timp, țițeiul West Texas Intermediate a crescut vertiginos cu peste 47% de la începutul conflictului, ajungând la 98,71 dolari.
