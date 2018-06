Vladimir Drăghia a donat banii de la Exatlon în direct. “Toți am ieșit câștigători” | FOTO

Vladmir Drăghia este primul câștigător al concursului Exatlon România, care s-a desfășurat în Republica Dominicană. Vladimir Drăghia a anunțat că donează toți banii în scop caritabil.

Joi seară, 14 iunie, Vladimir Drăghia a fost invitat în platoul unei emisiuni de la Kanal D, acolo unde a intrat în posesia premiului de 100.000 de euro pe care l-a câștigat la Exatlon România.

Actorul a donat premiul în direct organizației MagiCamp.

“Nu am de ce să mai am emoții acum. Am câștigat atunci. M-am bucurat. Acum m-am obișnuit cu gândul. Din concursul asta toți am ieșit câștigători”, a declarat Vladimir Drăghia.

“Vladimir este prietenul copiilor noștri de mai mulți ani. El a fost în diverse competiții unde a luptat pentru copiii noștri. Este prietenul lor. A mers în tabere, a înotat alături de ei. Eu mi-am dat demisia acum un an pentru a putea stă full-time alături de ei. Eram polițist. Mi-am pierdut copilul și de mai bine de 10 ani fac voluntariat.

Mulțumim pentru premiu. Ne va ajuta să aducem și mai mulți copii în tabără și să le facem o viață mai bună, să le mai alinăm din durere. Oricine poate să facă asemenea gesturi“, a spus Florența Ilie, reprezentantul MagiCamp în momentul în care a primit premiul de 100.000 de euro de la Vladimir Drăghia.

În emisiune au fost prezenți și câțiva dintre foștii concurenți de la Exatlon România, care au explicat ce ar fi făcut ei cu banii dacă ar fi ieșit învingători.

“După ce am stat cinci luni acolo cu el, o parte din bani voiam să îi dăruiesc și eu”, a afirmat Cătălin Cazacu.

“Nu cred că aș dona banii. Nu aș fi avut pornirea asta. Aș fi investit în mine, într-o sală de dans”, a declarat Alex.

Ștefan a spus:

“Nu m-am gandit ce aș fi făcut cu banii. Nu i-aș fi donat. De asta mă bucur că a câștigat el. Banii vor ajunge într-un loc mai bun”.

