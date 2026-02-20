La editura Alexandria s-a publicat recent volumul lui David Harvey, Enigma capitalului. Crizele capitalismului. Cu o traducere excelentă din limba engleză și note de Alexandru Vasile Sava, volumul lui Harvey este despre lumea capital-capitalismului și crizele-i economice inevitabile. Acestea nu sunt doar „momente de reconfigurare radicală în dezvoltarea capitalistă” (p. 68), ci sunt și „raționalizările iraționale ale unui sistem [capitalist] irațional” (p. 332).

Volumul, scris în 2009, la doi ani de la declanșarea crizei economice din 2007 din Statele Unite, a fost publicat în 2010. 

Enigma capitalului (David Harvey) sau capitalul pe înțelesul tuturor

Despre Enigma capitalului

Începem cu sfârșitul, e important și pentru vremurile noastre de azi – suntem într-o criză perpetuă, cu austeritatea timpurilor noastre în numele protejării capitalului. Harvey se întreabă dacă există un viitor pentru capitalism, dacă el poate supraviețui crizelor contemporane. „Da, sigur că poate!” (p. 332), dar care-i prețul? Iată la ce măsuri politico-economice trebuie să se se aștepte oamenii – din Europa, UE, România sau de aiurea: 

(1) marea masă a oamenilor va ceda cu generozitate roadele muncii lor acelora care au putere,

(2) cedarea multor drepturi, la pachet cu valoarea bunurilor pe care le-au câștigat cu greu,

(3) vor suporta degradarea masivă a mediului, 

(4) scăderi ale standardelor de viață (a te chinui de azi pe mâine devine norma, oricum o realitate pentru miliarde de oameni de pe planetă),

(5) o doză considerabilă de represiune politică, violență din partea poliției și control militarizat din partea statului, toate necesare pentru înăbușirea neliniștii generate, 

(6) schimbări dureroase în centrele geografice și sectoriale ale puterii clasei capitaliste – spre exemplu, capitalul va tinde să vagabondeze spre estul Asiei (cu mâna-i de muncă mai ieftină), ceea ce va lăsa în urmă deșerturi economice. 

Suplimentar, dat fiind că rata compusă de creștere de-a lungul istoriei capitalismului a fost de 3% pe an, economistul britanic Angus Maddison o calculase la 2,25% pe an; vor trebui găsite oportunități profitabile de investiții globale pentru 1,6 trilioane de dolari – bani disponibili pe piețe la data la care Harvey își scria cartea. De aici nevoia de noi și noi piețe, tot mai restrânse, odată cu încorporarea a Chinei și a fostelor țări comuniste. 

În condițiile în care dezvoltarea geografică inegală este modul de funcționare al capitalismului, fundamentală pentru reproducția acestuia (p. 327), migrația va fi în continuare la cote maxime. Evident, sensul va fi totdeauna dinspre dinspre zonele sărac-paupere către spațiile prospere.

Volumul lui Harvey este important din cel puțin două motive. În primul rând, cartea (ne) taie orice elan idealist. 

Orice mișcare economică are un centru de comandă. În timpul unei crize se observă totul mult mai limpede. În față se aștern mai multe opțiuni. Care dintre ele va fi cea aleasă depinde de echilibrul de forțe din societate (p. 121). Dacă ne uităm la echilibrul de forțe în România de azi, capital vs. muncă, observăm cine sunt cei care conduc jocul – profesorii se pot lamenta în continuare că li se taie sporul de doctorat; au câmp liber, cine-i oprește? 

Pentru că tot Harvey o spune, atâta vreme cât statul intervine pentru a-i salva pe finanțatori, pe capitaliști, devine „clar pentru toată lumea că statul și capitalul sunt mai puternic întrețesute acum decât au fost vreodată…” (p. 336), iar clasa conducătoare este cea a capitaliștilor, clasa politică fiind mai degrabă un surogat al acesteia (p. 337). 

În al doilea rând, a citi înseamnă a înțelege. Citind cele opt capitole ale volumului lui Harvey, orice om va înțelege mai mult, se va dezvrăji și va refuza toate mantrele politice ce populează spațiul social, va fi mai lucid, va interpreta mai bine lumea. Știm bine, da, „filozofii nu au făcut decît să interpreteze lumea în diferite moduri; important este însă de a o schimba” (Teze despre Feuerbach), așa este. Dar pentru a schimba lumea în bine este nevoie ca oamenii să înțeleagă lumea. Iar lumea economică, a capitalului este cea care ne afectează viețile tuturor, pentru cei mai mulți în rău, pentru tot mai puțini în bine. 

Pe scurt despre David Harvey

Geograf anglo-american, cu un doctorat la Cambridge, David Harvey a predat la Bristol, Baltimore (The Johns Hopkins University), Oxford și City University of New York (CUNY). Alături de Doreen Massey, Edward Soja, Andrew Sayer etc., Harvey face parte din grupul geografilor radicali (radical geographers), cei care au introdus marxismul în studiile din geografia umană. Geograful spaniol Horacio Capel a scris că geografia anaglo-saxonă cantitativistă, cu date și cifre, văzută până atunci ca singura cu adevărat științifică, era privită de geografii radicali ca fiind una nesatisfăcătoare sau chiar mistificatoare. Așa au apărut studiile alternative și un jurnal care se situa la extremitatea geografiei umane practicate până atunci: Antipode. A Radical Journal of Geography

Din această lume a geografilor radicali a făcut și face parte David Harvey. Printre lucrările sale, niciuna tradusă până acum în română, se numără Limits to Capital (Limitele capitalului), The New Imperialism (Noul imperialism), A Brief History of Neoliberalism (Scurtă istorie a neoliberalismului) etc.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Viva.ro
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Vedetele din România au strălucit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului! Lidia Buble a avut una dintre cele mai sexy apariții ale serii și a întors toate privirile! Wooow, ce rochie!! Vezi toate ținutele
Unica.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului! Lidia Buble a avut una dintre cele mai sexy apariții ale serii și a întors toate privirile! Wooow, ce rochie!! Vezi toate ținutele
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
„Cum scot asta de aici?” Un israelian mutat în România a avut parte de un șoc, după ninsoarea puternică din București
GSP.RO
„Cum scot asta de aici?” Un israelian mutat în România a avut parte de un șoc, după ninsoarea puternică din București
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
GSP.RO
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
Parteneri
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Avantaje.ro
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Salariile șefilor STB scad dramatic, unii angajați vor lucra doar 4 zile și nu se mai fac angajări
Știri România 12:22
Salariile șefilor STB scad dramatic, unii angajați vor lucra doar 4 zile și nu se mai fac angajări
332.000.000 de lei va plăti România pentru un baraj și un rezervor care să protejeze Praid de inundații. Cum rămâne cu vina companiei Salrom
Știri România 11:52
332.000.000 de lei va plăti România pentru un baraj și un rezervor care să protejeze Praid de inundații. Cum rămâne cu vina companiei Salrom
Parteneri
Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor
Adevarul.ro
Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor
Roşca şi Epassy, probleme înainte de Rapid – Dinamo! Cine apără poarta “câinilor” în derby. Exclusiv
Fanatik.ro
Roşca şi Epassy, probleme înainte de Rapid – Dinamo! Cine apără poarta “câinilor” în derby. Exclusiv
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Parteneri
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Unica.ro
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Cât plătesc Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, pe chiria apartamentului din Dubai. Cei doi au părăsit definitiv România
Stiri Mondene 11:45
Cât plătesc Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, pe chiria apartamentului din Dubai. Cei doi au părăsit definitiv România
Oana Roman, reacție acidă după ce a văzut aparițiile invitaților la Balul Mascat Bridgerton: „Toți prinții și prințesele închipuite”
Stiri Mondene 11:40
Oana Roman, reacție acidă după ce a văzut aparițiile invitaților la Balul Mascat Bridgerton: „Toți prinții și prințesele închipuite”
Parteneri
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
TVMania.ro
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Primă de stabilitate de la stat. Cine sunt cei care ar putea lua 1.000 -1.250 de lei în plus la salariu
ObservatorNews.ro
Primă de stabilitate de la stat. Cine sunt cei care ar putea lua 1.000 -1.250 de lei în plus la salariu
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Libertateapentrufemei.ro
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Parteneri
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
GSP.ro
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
„Wow, nu m-am gândit la așa ceva!” » Julia și-a împărtășit impresiile, după evoluția superbă: „Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat”
GSP.ro
„Wow, nu m-am gândit la așa ceva!” » Julia și-a împărtășit impresiile, după evoluția superbă: „Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat”
Parteneri
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax.ro
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Un bărbat din București a fost găsit fără suflare în apartament chiar de tatăl său. Pe pereți erau scrise mesaje de adio
KanalD.ro
Un bărbat din București a fost găsit fără suflare în apartament chiar de tatăl său. Pe pereți erau scrise mesaje de adio

Politic

Ciprian Ciucu a reacționat după ce STB a venit cu planul de redresare care prevede reducerea șefilor, majorarea tarifelor la bilete și gratuități diminuate
Politică 12:14
Ciprian Ciucu a reacționat după ce STB a venit cu planul de redresare care prevede reducerea șefilor, majorarea tarifelor la bilete și gratuități diminuate
Cristian Tudor Popescu, după prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Delir limbistic la Antena 3 și Digi 24”
Politică 07:48
Cristian Tudor Popescu, după prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Delir limbistic la Antena 3 și Digi 24”
Parteneri
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
Mihai Stoica îl ironizează pe ministrul Apărării după declaraţiile despre dreptul de promovare al Stelei: “Poate insista şi pentru ieşirea României din UE!”
Fanatik.ro
Mihai Stoica îl ironizează pe ministrul Apărării după declaraţiile despre dreptul de promovare al Stelei: “Poate insista şi pentru ieşirea României din UE!”
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat