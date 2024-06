Rămasă singura echipă de la Euro 2024 care nu marcase gol, în a noua zi a competiției, Belgia ne-a trăsnit la 73 de secunde după începutul meciului și ne-a pus într-o situație în care am mai fost în meciul memorabil de la Lucerna. Pe 19 iunie s-a împlinit un an de când Elveția ne-a înghesuit și ne-a făcut să arătăm ca o echipă oarecare, ne-a condus cu 2-0 și ne-a dominat până am devenit înduioșători, dar am scos un egal cu două goluri marcate dincolo de minutul 90 de Mihăilă.

Acum însă n-am avut nevoie de 90 de minute ca să ne trezim, am reacționat imediat după gol și am fi putut egala prin Drăgușin în mai puțin de un minut. Ne-am păstrat apoi disciplina, am știut să suferim, să ne aruncăm în fața balonului, să alergăm și am arătat același spirit și aceeași voință uriașă de autodepășire din meciul cu Ucraina. Iar toate astea sunt și ele pe lista lucrurilor care nu trebuie uitate la prima înfrângere.

Mai ales că ne-am regăsit și curajul după pauză și am devenit mai periculoși, odată ce am ridicat nivelul de agresivitate în zona de construcție a belgienilor. Am avut noroc la golul anulat al lui Lukaku, ei au scăpat cu bine la ocazia imensă a lui Man, blocat singur în fața porții de portarul Casteels. N-am avut forță să egalăm, dar am avut suficientă cât să scoatem la iveală slăbiciunile belgienilor și să jucăm de la egal la egal cu ei o repriză, a doua, care ne-a arătat că marja de creștere a evoluțiilor noastre e încă importantă.

Nu ne-am speriat, nu ne-am dat bătuți și nici n-am renunțat să credem că putem, chiar dacă era evident că adversarul e la alt nivel. Spun „noi” atunci când vorbesc despre naționala de fotbal, pentru că nu doar cei peste 20.000 de români din tribune, ci și toți ceilalți din fața televizoarelor sunt sigur că s-au simțit ca mine, parte din această luptă sportivă la un nivel de dorință și implicare la care n-am mai văzut demult prima reprezentativă.

Inspirat a tras concluzia înfrângerii comentatorul Cristi Petre, am luat prea repede primul gol și prea ușor pe al doilea, dar Belgia a jucat la alt nivel decât în partida cu Slovacia și arătându-ne minusurile, ne-a arătat ce plusuri avem de câștigat dacă păstrăm atitudinea, dăruirea și dorința.

Nimic nu e pierdut deocamdată, totul e de câștigat contra Slovaciei, în ultima partidă, care ne poate duce spre optimi. E grupa cea mai echilibrată de la Euro 2024, în care toate cele patru echipe au câte trei puncte și sunt sigur că băieții în galben își vor lăsa ultima picătură de sudoare și ultima respirație pe teren, miercuri, la Frankfurt, de la ora 19:00. Hai România!

