Cei mai mulți angajați erau români, ucraineni și moldoveni

Fabrica avea patru linii complete de producție și funcționa non-stop. La fața locului au fost găsite 51 de persoane care lucrau, majoritatea având naționalitate română, ucraineană, moldoveană.

„La clădire, în două camioane, au fost găsite 30 de milioane de țigări, echivalentul a peste 14,4 milioane de euro în taxe eludate. Este cea mai mare fabrică ilegală de țigări dezafectată vreodată în Belgia, având în vedere capacitatea mare de producție și numărul de lucrători”, a declarat Francis Adyns, purtător de cuvânt al Ministerului de Finanțe din Belgia.

În depozit s-au găsit și mai multe tone de tutun, precum și țigări de diverse mărci, inclusiv Marlboro, Rothmans, Richmond, Lambert and Butler, Compliment Blue și Winston. Toate acestea au fost confiscate.

În 2024, autoritățile vamale au descoperit 12 fabrici ilegale de țigări în Belgia, un record absolut.

Descoperirea fabricii ilegale de țigări din Lommel este prima din acest an. Vineri, 21 februarie, autoritățile vamale continuau investigațiile și făceau un inventar al descoperirilor. Accesul la depozit era păzit, iar pe teren circulau mai multe camioane pentru încărcarea containerelor.

Proprietarul depozitului susține că nu știa de existența fabricii

Proprietarul depozitului care era dat spre închiriere, care a dorit să rămână anonim, a fost complet surprins de descoperire.

„Am început să subînchiriez depozitul acum aproape un an. Dar nu știam absolut nimic despre o fabrică de țigări. Joi seara am primit brusc un telefon de la vecini că ceva nu era în regulă, și puțin mai târziu am citit în presă că era vorba de o fabrică de țigări. Am fost complet luat prin surprindere”, a declarat el.

Limburg s-a dovedit în ultimii ani o bază de operațiuni pentru grupări – adesea din Europa de Est – care pot evita milioane de euro în accize prin producția de țigări contrafăcute. De obicei, aceste țigări sunt destinate unor țări precum Franța sau Regatul Unit.

O înșiruire lungă de descinderi în fabrici ilegale de țigarete

La sfârșitul anului 2024, operatorii unei fabrici ilegale de țigări din zona industrială Centrum-Zuid din Houthalen au primit o amendă uriașă de 33 de milioane de euro. În aprilie 2023, o altă fabrică ilegală cu zece tone de tutun a fost descoperită într-o hală industrială din Overpelt-Fabriek, la doar zece kilometri de cea din Lommel. De asemenea, în iunie 2023 a fost descoperită o altă fabrică ilegală de țigări, în parcul industrial Heist-op-den-Berg, unde 12 români și moldoveni au fost reținuți.

În februarie 2023, autoritățile vamale au găsit 20,8 milioane de țigări ilegale într-un depozit din Maasmechelen, echivalentul a 8,5 milioane de euro în accize eludate.

În vara anului 2021, o operațiune majoră împotriva producției de țigări ilegale în Belgia a dus la arestarea a 45 de suspecți, cu raiduri și fabrici descoperite și în Tongeren și Bree.

