Primul meu contact cu Rednote a fost printr-o cunoștință care și-a făcut cont pe aplicația chinezească și s-a întors foarte încântat de ce a găsit acolo – în rezumat, o comunitate majoritar feminină integrând și bărbați fără agresivități teritoriale sau machoisme, și mai ales fără chestii politizate.

Fiert de curiozitate, mi-am făcut și eu cont și ce să zic?, da, e un fel de Tiktok utopic de curățel – fără postări libidinoase, gagici lascive semidezbrăcate, reclame mascate, moaște sau conspirații antiștiințifice. Sunt totuși și postări politice de propagandă, în special cu Mao și prim ministrul său Zhou Enlai (dar foarte puțin Deng Xiaoping, care era împotriva oricărui cult al personalității), sau cu parade ale armatei sau cu soldați care își aranjează „la dungă” patul – dar nimic despre Xi Jinping sau guvernul actual; chiar am dat un search cu numele lui Xi și nu mi-a returnat nicio postare. Absența nu are de-a face cu vreo mefiență a lui Xi față de cultul personalității (toate cărțile de științe sociale includ obligatoriu citate din Xi Jinping), ci mai degrabă, cu un complex confucianist gen „Despre Suzeranul Fiu al Soarelui nu se vorbește oricum sau de oriunde” sau cu evitarea riscului de trivializare (laude subversive, glume ambigue etc.), inerent rețelelor de socializare.

Altminteri multe glume și farse, multe personaje simpatice, precum un țăran de culoare dintr-un sat din provincia Guizhou, care, în pofida look-ului foarte american, e bâtă la engleză; când merge la oraș, tinerii i se adresează în engleză, iar el răspunde într-mandarină tărăgănată cu un puternic accent rural, spre șocul interlocutorilor. M-au prins și filmulețele cu tăiatul porcului, obicei la fel de prezent în China ca la noi – doar că metodele de imobilizare a animalului sunt net mai inventive, cu dispozitive care de care mai bizare.

Ca ansamblu, totul respiră un aer cuminte, cum ziceam: un fel de utopie sanitară din care a fost excizată nu numai obscenitatea și senzaționalismul flagrant, ci și conspirațiile sau moaștele. Amicul de Fb pune asta pe seama publicului preponderent de gagici – o fi și asta, femeile sunt 60% din public și probabil că sunt capabile să impună un ton. Dar mai e ceva, care cred că e chiar mai important: reglementările platformei.

Un articol neozelandez face efortul de a le traduce în engleză. Astfel, e ok să promovezi colectivismul și valori socialiste („prosperitate, democrație, civilizație, armonie, libertate, egalitate, justiție, statul de drept, patriotism, devotament, integritate și prietenie”), opiniile corecte despre istorie (deci zero toleranță față de nihilismul istoric), gândirea științifică, cultura tradițională chineză, virtuțile familiale și personale sau ordinea publică. La big no intră mult mai multe chestii decât în Occident, unele excesiv de constrângătoare: răspândirea de zvonuri, defăimarea eroilor națiunii, folosirea titlurilor clickbait, promovarea cultelor sau a superstițiilor feudale, a obiceiurilor milenare precum scuipatul în public, a conținuturilor care vizează one night stand-uri sau wife swaping (plasate în aceeași enumerație cu abuzul sexual) precum și incitarea la activități infracționale sau răspândirea de „gambling related information” (care e direct ilegal – cu excepția Macao și HK, jocurile de noroc sunt interzise). Include și interdicția recentă privind etalarea consumului de status, a bogăției, target al ultimelor campanii guvernamentale – deci zero filmulețe cu concedii din Dubai sau case făloase. Iar în ceea ce privește conținutul cu minori – e la fel de grav să postezi imagini cu minori consumând alcool sau fumând ca arătându-i în calitate de subiecți ai prozelitismului religios („teaching religion”).

Pe scurt, un amestec bizar de confucianism străvechi cu valori socialiste noi și progresiste, generând un neopuritanism cu parfum coercitiv. În treacăt fie zis, confucianismul e promovat de ateismul cadrelor de partid pentru că nu e o religie, ci o filozofie politică de viață, care are în vedere respectul față de familie, comunitate și conducători; cu alte cuvinte, nu un Dumnezeu e preocuparea ei centrală, ci societatea.

Întrebarea e – pot costurile unei moderări cu miros de cenzură dură să depășească beneficiile? În spațiul occidental, moderarea e minimală și privește doar derapajele flagrante sau discursul urii (rasism, negaționism, homofobie etc.), precum și obscenitatea fățișă sau violența explicită. Lasă însă pe dinafară chestii care nu ar trece de cenzura chineză, precum clickbait-ul senzaționalist, reclamele mascate la jocuri de noroc, concurența pe concedii exotice sau mașini scumpe, țepele drapate în afaceri onorabile (cum ar fi criptomonedele), obscurantismele medievale din categoria Teodosie al Constanței, suveranismele, conspiraționismele, tunelurile dacice de sub Bucegi, pseudomedicina ceaiurilor miraculoase, homeschooling-ul, Olivia Steer, antivaccinismul și multe alte prăjeli din care de cele mai multe ori se alege armata de votanți ai extremei drepte. Scara enormă la care au prins delirurile necunoscutului Călin Georgescu e cea mai bună dovadă în sensul ăsta.

Fiindcă efectul de bulă al algoritmilor setați să-ți furnizeze ceea ce te interesează hrănește atât delirurile cunoașterii, cât și fragmentarea/polarizarea socială generată de contacte virtuale împărtășind, eventual, același set țicnit de valori. Pornind de aici, nu e deloc sigur că libertatea neîngrădită de exprimare și democrația extinsă a rețelelor sociale moderate minimal i-ar face pe oamenii mai deștepți sau mai civici – s-o zic direct, în loc să creeze gândire critică, pare că mai mult îi tâmpește. Pe undeva, mai multă moderare îi protejează pe oameni de patologiile capitalismului hiperliberal și hrănește coeziunea socială în raport cu niște valori comune: socialiste+confucianiste, în cazul Chinei, și impuse cam cu forța, de sus în jos. Cu toate astea, dincolo de câteva excepții paranoice, coercitive sau ideologizante, reglementările online-ului chinezesc vizează în mare chestii rezonabile, care pot ajuta la construcția unei societăți coerente și solidare. Luați de pildă printscreenul de mai jos cu cuvintele-cheie interzise – nu văd nimic abuziv în interdicțiile din tabel, în definitiv sunt chestii de bun simț.

