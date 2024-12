Clasa politică tocmai ce a înregistrat o victoriei uriaşă: după doar 14 ani de aşteptare, România a fost primită în Schengen. Mi-am înghițit hamsterul de emoţie.

Coaliţia PROVEST caută un candidat comun la preşedinţie. I-au şi definit profilul. Încearcă să identifice un Georgescu provest, care să se adreseze, cu aceeaşi emfază, şi pompierilor, şi piromanilor, presupunând că va avea darul deosebirii unora de ceilalţi.

În primul mandat al actualului preşedinte (adică pe vremea când se odihnea pentru al doilea), cu spirit vizionar am făcut un calcul. Dacă am candida la preşedinţie toţi optsprezece milioane (câţi am presupus atunci că suntem) şi am câştiga toţi, cum ar fi corect, am putea sta fiecare la Cotroceni, prin rotaţie, aproximativ cincizeci şi trei de minute, destul cât să comunicăm oficial că plecăm în vacanţă. Altfel ar fi arătat astăzi România, dar nimeni nu e profet în ţara lui, cu excepţia lui Georgescu.

Deşi a început sezonul de schi, Werner Vodă cel Cumplit de Odihnit e obligat să rămână în Palat şi să-şi facă de lucru. Goleşte depozitul de ordine şi medalii. Până când pe străzile în pantă din jurul Cotrocenilor vor fi aduse nişte tunuri de zăpadă, ca să i se amenajeze nişte pârtii, semnează decrete de decorare. Două personalităţi mi-au atras atenţia. (Pe prima o ştim toţi din vremea Covidului, când fuma trabuc cu mască şi mănuşi de protecţie. Pe cea de-a doua am căutat-o pe Google şi am aflat, cu reînnoită surprindere, că este ministru de Externe). Bogdan Lucian Aurescu – Ordinul Național „Steaua României”, în grad de Comandor, şi Luminița Odobescu – Ordinul Național „Steaua României”, în grad de Ofițer. Întâi m-am mirat, fiindcă noi n-avem diplomaţie. E ca şi cum s-ar conferi Meritul Artistic pentru desen tehnic. Apoi am înţeles că sunt răsplătiţi pentru întreaga activitate de foşti consilieri prezidenţiali pe afaceri externe. Înţeleg fişa acelui post: corişti în Ansamblul Tăcerii, în care Marele Consiliat era solistul.

Preşedintele în exerciţiu (nu se ştie până când) păstrează obiceiul, împământenit de la Iliescu încoace, de a arunca, spre sfârşit de mandat, o ploaie de stele deasupra unei tulburi Românii a înstelaţilor.

