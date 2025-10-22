Observație: actualul președinte a câștigat Primăria București, în iunie 2024, cu 352.734 de voturi, o cifră apropiată de cea luată la primul tur al prezidențialelor.

Chiar dacă specificul alegerilor prezidențiale e diferit de cel al alegerilor locale, cele 220.823 de voturi din dreptul lui George Simion sunt un atu extrem de important în ecuația scrutinului din București din 7 decembrie, dacă acesta va avea loc, din mai multe motive.

Alegerile pentru Primăria Capitalei din decembrie vor fi extrem de politizate, proiectele candidaților vor conta în foarte mică măsură în decizia de vot, care va fi unul covârșitor politic, unul anti-guvern.

Decizia Coaliției ca fiecare partid să aibă candidați proprii e la fel de proastă ca decizia PSD-PNL de la prezidențialele din 2024, când Ciolacu și Ciucă au ratat intrarea în turul 2.

Mai mult, niciunul dintre candidații partidelor care formează Coaliția – Băluță (PSD), Ciucu (PNL) și Drulă (USR) nu trec borna de 200.000 de voturi pe actualele sondaje la o prezență de 40-45%.

În aceste condiții, o eventuală candidatură a lui George Simion ar fi greu de contracarat. Așa cum am precizat, votul pentru Simion nu va fi un vot pentru un proiect de management al Capitalei, ci unul de revoltă la adresa actualei puteri. Cele 220.823 de voturi primite la alegerile prezidențiale în turul 1 sunt mai sigure decât intenția de vot din sondajele făcute la comandă de partidele din coaliție.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Practic, Coaliția merge în aceste alegeri pe „mâna” lui Simion, cu speranța că acesta nu va candida, că AUR și suveraniștii vor arunca în luptă candidați fără notorietate. Chiar și în aceste condiții, prezentarea în alegeri cu trei candidați din partea coaliției este o ruletă, care ar putea să aducă în fruntea Bucureștiului un Ceban mioritic.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE