Date și fapte din biografia deputatei PSD Ana Maria Cătăuță, omul lui Geoană din Parlament

Cariera doamnei Ana Maria Cătăuță este strâns legată de Mircea Geoană (fiul unui general de armată din epoca Ceaușescu) și de oportunitățile pe care acesta le-a făcut posibile.

Ana Maria Cătăuță este, în prezent, vicepreședinte al organizațiilor neguvernamentale Comitetul Național pentru Dezvoltare – înființat în 2010 de Mircea Geoană, Asociația Mișcarea România Noastră – înființată în 2012 de Mircea Geoană și membru în organizația neguvernamentală Aspen Institute România, al cărei președinte fondator este Mircea Geoană.

Este deputată PSD în partidul care a fost condus de același Mircea Geoană și care l-a promovat pe acesta în poziția din cadrul NATO. Domnul Geoană are și el un doctorat făcut pe repede-înainte în timp ce era ministru de externe.

În perioada în care a fost ambasador al României la Washington – o poziție pe care a dobândit-o rapid după revoluție, ca orice fiu de general cu relații senzaționale în lumea serviciilor – Mircea Geoană a urmat Programul de dezvoltare managerială al Grupului Băncii Mondiale, în cadrul Harvard Business School. Doamna Cătăuță a urmat și dânsa programul Harvard Kennedy School, tot în perioada în care lucra pentru Banca Mondială.

Consilieră la 21 de ani

La 21 de ani, Ana Maria Cătăuță era deja consiliera președintelui PSD. Cum ajunge o tânără aflată abia la debutul celui de-al treilea an de facultate consiliera celui mai important om din PSD, este o întrebare la care doar domnul Geoană poate răspunde.

La 25 de ani devine șefa de cabinet a președintelui Senatului României – același Mircea Geoană. După plecarea domnului Geoană din PSD, îl urmează în încercările lui catastrofale de a-și relansa cariera politică alături de preacinstitul Marian Vanghelie și, conform CV-ului, este șomeră timp de doi ani.

La sfârșitul lui 2013 devine, brusc, „managing partener” al unei firme de comunicare. Sună senzațional de pompos, ținând cont de faptul că firma are zero angajați în 3 din cei 4 ani în care lucrează acolo. În 2017, firma are un singur angajat. Între 2013 și 2017, firma a avut un rulaj total de 3,6 euro pe zi.

Deputata Ana Maria Cătăuță. Foto: Facebook

Contract la Banca Mondială

Domnul Geoană a avut în tot acest timp contacte senzaționale cu Banca Mondială, instituție care a oferit de-a lungul timpului incredibil de multe oportunități „pilelor” politice. Așa că doamna Cătăuță, cu experiență zero în orice domeniu privat, ajunge consultantă pentru Banca Mondială, în timp ce urmează și minunatul curs al Colegiului Național de Securitate și este vicepreședinta partidului domnului Geoană.

Care domn Geoană este un apropiat al domnului Negrițoiu, acesta din urmă fiind și în comitetul director al organizației Aspen Institute. Cum firma domnișoarei Cătăuță este pulbere, domnul Negrițoiu, șef la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), o angajează aici.

Instituția este celebră pentru scandalurile de corupție și pentru faptul că a plătit și continuă să plătească îngrozitor de bine pentru tot felul de rude, prieteni și prietene de politicieni. Doamna Cătăuță devine expertă la ASF cu zero expertiză în domeniul financiar.

În 2018, face și cursurile SRI-ului, urmează un program de masterat în cadrul SNSPA (în colaborare cu o universitate din Anglia) și participă la un curs care să poată justifica retroactiv angajarea la ASF. Toate acestea în timp ce lucrează 8 ore pe zi. Firma începe și ea să „miște”, că doar studiile pe la colegiile de securitate nu sunt niciodată „degeaba”.

Înapoi la Banca Mondială

La sfârșitul lui 2018, revine consultant la Banca Mondială și apoi ofițer pe comunicare, tot la Banca Mondială. Desigur, este o coincidență că Mircea Geoană este din nou „pe cai mari” și prinde o megasinecură la NATO.

De la Banca Mondială (nimeni nu îndrăznește să discute despre contractele îngrozitoare pe care le tot face statul cu Banca Mondială!) a primit 619.344 de lei în 2020, iar de la firma unde este parteneră, încă 86.100 de lei, potrivit declarației de avere.

Doamna Cătăuță este acum deputată PSD, iar pentru o perioadă, a ocupat chiar funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților.

Este foarte atent promovată de Antena 3, la fel cum este și domnul Geoană. În martie, l-a vizitat pe acesta la Bruxelles împreună cu o delegație a PSD Bacău. Ca să ia lumină.

Deține și funcția de vicepreședinte al grupului Pro-America din Parlament – un grup atent cultivat de Mircea Geoană, dar și secretara Comisiei pentru afaceri europene, că doar există o organizare în toate.

În acest moment, firma doamnei Cătăuță este condusă de o altă tânără, cu o carieră parcă în oglindă – consilieră și ea la PSD în Parlament, slujbe la Aspen Institute și absolventă de SNSPA. Suntem în siguranță!

