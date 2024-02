Probabil că a ajuns la urechile dumneavoastră știrea că magazinul online Elefant.ro, una dintre cele mai mari platforme de vânzare de cărți din România, a depus o cerere de intrare în insolvență la Tribunalul București. Este primul pas ca Elefant.ro să intre în insolvență.

Dacă n-a ajuns știrea, nu vă grăbiți să deschideți televizorul pe canalele dumneavoastră favorite: România TV și Antena 3 CNN. Nu veți găsi această știre în prime time. Dar este o știre importantă pentru piața de carte din România. Pentru CARTE, domnule Ciolacu! Nu pentru Cartea de Identitate, pe care intenționați s-o schimbați după atacul cibernetic de la Camera Deputaților, ci pentru cartea din România.

Elefant.ro a încheiat anul 2022 cu o cifră de afaceri de 183,6 milioane de lei, în scădere cu 20% față de anul precedent, și pierderi de 27,3 milioane de lei. Datoriile totale s-au ridicat la 122 de milioane de lei. Cererea de insolvență a Elefant.ro reprezintă pentru piața editorială din România o lovitură dură. Pentru că editorii români, mai mari sau mai mici, nu-și vor mai vedea banii pe cărțile vândute de retailer. Dar nu e prima insolvență. Cu doi ani în urmă, a intrat în insolvență și rețeaua de librării Diverta. Așadar, doi jucători importanți pe piața de distribuție a cărții. Distribuția cărții, domnule Ciolacu, reprezintă „aparatul cardiovascular” al oricărei piețe libere. Dacă n-ai distribuție, degeaba mai produci. Dacă n-ai distribuție, te uiți tâmp la marfa de pe stoc. Ca în socialismul lui Ceaușescu. Piața editorială din România este de 34 de ani o piață liberă. A crescut singură, fără ajutorul statului. Dar a sosit momentul oportun ca să nu mai fie liberă, de capul ei, și să interveniți cu niște măsuri… înțelepte.

Recomandări Elev de clasa a VII-a din Vaslui, județ în care niciun școlar nu face educație sexuală, trimis în judecată fiindcă a întreținut relații cu o colegă, în toaleta școlii

Domnule premier, este momentul să apăreți în public și să anunțați măsuri urgente pentru salvarea, nu neapărat a Elefantului din sufrageria pieței editoriale, ci pentru salvarea cărții în România! Nu vă sugerez să aveți o discuție cu Ion Sturza, acționarul majoritar al Elefant.ro, nici măcar ca de la un premier al României la un fost premier al Republicii Moldova și fost partener de afaceri al răposatului Dinu Patriciu. Se poate interpreta. Lăsați insolvența să curgă…

Dar salvați cartea, domnule Ciolacu! Luați niște măsuri: dați niște tichete, vouchere, carduri, plafonări, compensări și subvenții, într-un cuvânt, băgați ceva în această piață, ca să nu se prăbușească și românii să rămână fără cărți. Nu vă gândiți numai la mațele groase ale românilor, luați în considerare și… spiritul!

Înțeleg că introducerea magiunului în lista alimentelor de bază cu adaosul comercial plafonat a făcut-o fericită pe colega dumneavoastră de guvernare, liberala Alina Gorghiu. Dânsa se declară argeșeancă și este o simpatizantă a producătorului Magiunului de Topoloveni din județ. Mă mir că doamna Gorghiu n-a făcut presiuni ca pe lista respectivă să fie introdus și Muștarul de Tecuci pentru că dânsa s-a născut în Tecuci! Trebuie să recunoașteți că neincluderea muștarului pe lista neplafonatelor este o mare scăpare. Muștarul pe pâine este o masă consistentă pentru mulți români cărora le plângeți de milă. Apoi, multor români le sare zilnic muștarul pentru halul în care guvernați. Săritul muștarului este un sport național în depresia națională. Cum ați putut să eludați tocmai muștarul?

Recomandări Rafila anunță „stare de alertă epidemică” din cauza gripei. „Să fie extrem de clar: nu se instituie niciun fel de restricții”

Să revenim la carte și la acest moment astral al insolvenței Elefantului! Nu ratați ocazia și dați ceva acestei piețe, vai de ea, care are o cifră de afaceri prăpădită de vreo 140 de milioane de euro pe an. Introduceți ceva, niște măsuri, reglementări sau niște socialisme d-ale partidului, pentru că numai d-astea știți să faceți: cosmetizări. Reforme pentru România nu știți. Și nici nu este momentul să faceți reforme în acest an. Faceți ce știți: băgați niște socialisme! Adică, dați niște bani la editori ca să-și acopere pierderile pe care le vor avea odată cu intrarea Elefantului în insolvență. Pentru că editorii, acești negustori veroși care umflă prețurile la cărți și îi împiedică pe activiștii stângiști de la noi și pe poporul studios să aibă acces moca la cultura scrisă, nu-și vor mai vedea banii de la Elefantul intrat în insolvență. Niciodată! Dumneavoastră nu prea știți cum e cu insolvența, pentru că ați lucrat la partid. Și niciun partid nu și-a cerut până acum insolvența.

Repet, este un moment magic de a ieși în public și a anunța ajutorul guvernului pentru piața de carte din România. Radio România Actualități, România TV și Antena 3 CNN își vor întrerupe transmisiunile pentru a difuza live programul de ajutorare și salvare a cărții în țara noastră. Nu vă lăsați intimidat de vocile critice (USR, poftim!), care o să vă acuze de campanie electorală. Salvați cartea, salvați cultura, salvați România! Intelectualii vă vor aplauda, chiar și Gabriel Liiceanu, care are și editură, și librării! Publicul iubitor de carte o să vă voteze peste tot: și la europarlamentare, și la locale, și la prezidențiale! Mai mult, prin această decizie curajoasă o să-i dați cu tifla președintelui Klaus Iohannis, care a dat-o de gard cu „România educată”. Salvați cartea, salvați o parte din „România educată”!

Recomandări SUA au aprobat planul de a lovi ținte iraniene în Siria și Irak, potrivit unor oficiali americani

Domnule Ciolacu, să nu ne ascundem după deget: piața liberă ori este, ori nu este. Jumătățile de măsură nu există. O piață reglementată nu mai este liberă, ci socialistă. Așa încât, dacă tot v-ați băgat picioarele în alte piețe, pardon de expresie!, nu ezitați să introduceți niște ajutoare pe piața editorială, nu neapărat s-o ajutați, ci să mai punctați la impresia artistică. Se merită cartea asta!

Urmărește-ne pe Google News