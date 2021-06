Opinii DIICOT recunoaște că primarul Băluță ”nu a indicat în concret vreo minimă conexiune” împotriva ziariștilor și a clasat dosarul Opinie de

Cătălin Tolontan . Ultimul update Marți, 22 iunie 2021, 15:33

Deși am avut doar statutul de martori, până acum nu am putut relata ce conține plângerea lui Daniel Băluță și nici nu am putut oferi publicului informații din dosar. Odată cu clasarea de către DIICOT și pe baza Ordonanței pe care am primit-o de la procurori, acum putem povesti cum, potrivit caracterizării organizației internaționale Reporters Without Borders, politicienii au ajuns să tragă după ei instituții din justiție într-o încercare de discreditare a jurnaliștilor de investigație.