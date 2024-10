Să fii atent la toți candidații: ce spun, ce declară, cum se mișcă în campanie! Să parcurgi presa online zi de zi, ceas de ceas! Să notezi tot ce citești interesant despre ei! Să-ți faci fișe de lectură! Nu! Fișe de campanie pentru fiecare candidat, pentru fiecare partid! Să analizezi sloganuri de campanie! Să vezi ce valori morale poartă acestea și dacă reflectă comportamentele candidaților!

Instalează-te în fața micului ecran și parcurge în fiecare seară toate emisiunile electorale de la toate televiziunile, mici și mari, de partid sau cu simpatii de partid! Să nu-ți scape nicio „dezbatere electorală”, plătită pe factură sau plătită cu bani la „sacoșă”! Niciun interviu, fie călduț, ipocrit sau murdar! Tot ce mișcă pe TV să se miște în mintea ta! Numai așa poți să te pregătești pentru votare!

Ca un burete (am mai spus!), iar acest burete trebuie să-l storci în ziua votului, când pui ștampila, cu responsabilitate, cu entuziasm, votează! Cum să nu trăiești acest timp efervescent? (Am pus semnul întrebării ca să nu-l pun pe cel al exclamării). Cum să ratezi votul din anul 2024! Dacă se schimbă istoria țării și tu vei rata lamentabil acest moment? Nu există nicio îndoială: conducătorii se schimbă, țara se schimbă, participă la schimbare!

Mai mult, nu rămâne înțepenit în fața televizorului! Ieși pe stradă! Du-te la mitinguri, întruniri electorale, întâlniri ale candidaților cu electoratul de la orașe și sate! Nu-i mare efort! Îți iei un concediu fără plată sau, dacă stai prost cu banii, îți bagi un medical. Străbați țara, după candidați. Vezi cu ochii tăi campania. Nu mai stai la cheremul presei care, chipurile!, te informează.

Îi auzi și îi vezi pe candidați! În stare pură! Ce poate fi mai frumos și mai excitant! (Aici trebuia să pun semnul întrebării, nu-i așa?) Urmează caravanele electorale, atât cât poți! Participă la mitinguri! N-ai fost în viața ta la un miting! Nici pe vremea lui Ceaușescu, păcat! Strigă, scandează, aplaudă, huiduie, fluieră, tropăie! Ești liber, cetățene! Bucură-te de libertate! Nu rata întâlnirea cu libertatea! Libertatea de alegător!

Totuși, nu azvârli cu ouă sau roșii, nu te lua la bătaie cu oamenii din staff, nu te implica emoțional, sunt mari șanse să ajungi în prime-time la România TV și-o să-ți pară rău. Important este să fii în contact cu evenimentele, cu toți candidații, cu viața lor! Așa cum candidații coboară în rândul alegătorilor, coboară și tu în campaniile lor!

Lasă-te purtat în curentul acestui mare fluviu electoral! Nu există riscul să te îneci sau să-ți rămână în gât un discurs, ai înghițit destule rahaturi în cei 34 de ani de democrație!… La sfârșitul acestei experiențe, pentru că toate au un sfârșit, mulțumirea, liniștea și sentimentul împlinirii se vor așeza în sufletul tău, în viața ta, pentru alți patru-cinci ani, la mulți ani!

A început campania electorală? De ce? Chiar ai nevoie de un răspuns sau faci pe prostul? Simți că a început campania? Plutește în spațiul public o efervescență colectivă? Nu simți? (Vor urma multe semne de întrebare, pregătește-te!) Nu cumva ai mai văzut acest „film” de la care ai plecat nemulțumit și ai rămas cu multe frustrări? Sunt aceleași figuri (triste), ce rost are să le acorzi atenție? Aceleași discursuri, aceleași promisiuni. Te-ai săturat? Ceva nou? Un candidat excepțional? Există posibilitatea să vezi o campanie disruptivă, care să arunce în aer toate șabloanele, rutina și plictisul?

Să-ți aducă entuziasmul și cheful de viață în România? Cheful ți-l faci singur, îl trăiești singur, ți-l duci ca pe o cruce, este crucea ta, fără să dai doi bani pe această campanie. Te-ai înflăcărat la campaniile precedente, degeaba! (Notează „campanie disruptivă”, nu-i așa că-i o sintagmă cool?) Asta nu înseamnă că te-ai resemnat. Dar nu mai vrei să ai de-a face cu altă campanie. Ți-a ajuns? Nicio noutate. În plus, știi ce-ai de făcut. Să-ți vezi de viața ta. Președintele țării n-o să-ți crească din pix leafa, n-o să-ți schimbe șeful de birou și nici colegii. Parlamentarul pe care-l votezi n-o să te întrebe vreodată care-i legea care te împiedică să trăiești mai bine și să te ajute să găsești un medic bun. Așa încât ignoră campania, las-o în seama altora, care au timp și n-au altceva mai bun de făcut în viață.

Nu vezi că România a intrat în concediu (de maternitate?) cu aceste campanii din 2024? Nimeni nu se mai ocupă de România, toți sunt în campanie, ca într-o nesfârșită vacanță. Îți vine să spui că România nici nu mai are nevoie de cineva care s-o conducă, pentru că țara merge pe „pilot automat”, pilotul fiind localizat la Bruxelles. (Ține-ți ideea asta pentru tine, că dacă o spui în public vei fi etichetat/ștampilat drept un antieuropean, suveranist, conservator și, până la urmă, fascist. Oare câți dintre cei care folosesc eticheta „fascist” știu cu adevărat ce este „fascismul”? Dar asta e altă discuție…)

Deci, în timp ce lumea se află în campanie, tu continuă să muncești. Pentru tine, nu pentru țară. Câștigi timp muncind pentru tine, în loc să-ți consumi energiile, urmărind campania. Închizi televizorul, radioul și blochezi știrile pe internet. Simplu, nu-i așa? Nici nu mai vrei să-i auzi.

Nu-i urăști, n-ai nicio simpatie, te ecranezi, îți construiești un „zid” care să te protejeze. Simți că trăiești? Deja la avalanșa de știri care ți se varsă zilnic pe creier – accidente auto, schimbări climatice, atacuri cibernetice, războaie, crize și amenințări alimentare – nu mai poți suporta și banalitățile electorale. Timpul tău nu mai are răbdare, nu-i așa?

Sigur că ai să te duci la votare și ai să pui ștampila pe un candidat. Chiar și dacă alesul tău va deceda în cursul campaniei, Doamne ferește!, tot ai să te duci să-l votezi așa cum este, mort. Dar tu nu vei avea de unde să știi că-i mort, pentru că n-ai să bagi în seamă știrile din campania asta, deja moartă. (Este doar un exercițiu imaginativ, te-ai prins?)

Poți să-ți imaginezi cât de spiritual te vor considera unii când îi vei întreba senin: „A fost campania electorală?” sau „Cine a ieșit președinte?”. Răspunsurile nu vor conta pentru viața ta. Poți să trăiești și fără să-ți pui întrebări. Trăiește fără semne de întrebare, nu sunt sănătoase pentru mintea ta. Trăiește fără să te mai întrebi pentru ce trăiești în România. Punct.

