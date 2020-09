Minunile oamenilor ”curați” ai lui Orban. Doi traseiști și un condamnat penal în Cancelaria prim-ministrului!

Domnul Vlad Adrian Țone răspunde de Administrația Publică Locală de pe poziția de consilier de stat al prim-ministrului Ludovic Orban, mare liberal și cel mai dur opozant al traseismului și imposturii.



În 2016, domnul Țone concura din partea alianței PSD-ALDE la funcția de primar al comunei Afumați. Cu doi ani înainte, în 2014, a susținut Partidul Conservator al lui Dan Voiculescu.



Domnul Țone a terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport în 2007. Pentru câțiva ani a fost profesor de sport la câteva școli mici.



Pentru un an, lucrează ca ”analist de credite” la o bancă, deși nu are nicio calificare pentru asta. Are o carieră scurtă la bancă, de mai puțin de un an, și redevine profesor de sport și apoi este angajat de primărie la un club sportiv cu o echipă în liga a III-a.