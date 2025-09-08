Expresiile menționate, adesea folosite pentru a transmite un sentiment de resemnare sau indiferență, reflectă o atitudine culturală mai largă care prioritizează ușurința în detrimentul implicării și apatia în detrimentul acțiunii. În cele ce urmează vom explora implicațiile unei astfel de mentalități, examinând modul în care aceasta modelează comportamentul individual, normele sociale și responsabilitatea colectivă.

În esență, superficialitatea asociată cu aceste sintagme sugerează o dezangajare de procesele emoționale și intelectuale mai profunde. Atunci când indivizii adoptă o atitudine de „las că merge și așa”, ei pot semnala dorința de a evita conflictul sau disconfortul. Acest lucru poate duce la o acceptare pasivă a circumstanțelor, în care provocările sunt ignorate în loc să fie confruntate.

Expresia implică o capitulare în fața sorții, sugerând că cineva crede că evenimentele se vor desfășura așa cum sunt menite, indiferent de efortul sau intervenția personală. Parcă am mai întâlnit asta undeva… Deși există o anumită înțelepciune în acceptarea lucrurilor care nu sunt sub controlul cuiva, o dependență excesivă de această mentalitate poate favoriza o automulțumire nejustificată.

Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ
Recomandări
Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ

În mod similar, sintagma „cui îi pasă” întruchipează o atitudine de respingere față de problemele care ar putea merita atenție și preocupare. Reflectă de fapt o tendință de a trivializa aspectele care ar putea avea implicații semnificative atât pentru indivizi cât și pentru comunități. Această indiferență se poate manifesta în diverse aspecte ale vieții, de la relațiile personale la problemele serioase de justiție socială. Atunci când oamenii adoptă o mentalitate de „cui îi pasă”, aceștia pot trece cu vederea importanța empatiei și a responsabilității, ducând la o cultură în care apatia prevalează asupra compasiunii.

Superficialitatea acestor atitudini poate avea consecințe de amploare. La nivel individual, lipsa de implicare poate înăbuși creșterea și dezvoltarea personală. Atunci când oamenii aleg să „lase lucrurile așa cum sunt”, aceștia pot rata oportunități de învățare și autoperfecționare. Provocările, atunci când sunt înfruntate direct, pot duce pe de altă parte la reziliență și putere. În schimb, evitarea confruntării poate duce la stagnare, în care indivizii rămân prinși în situații sau relații neîmplinitoare.

La nivel societal, prevalența unei atitudini de tipul „cui îi pasă” poate submina acțiunea colectivă și coeziunea socială. Probleme precum schimbările climatice, inegalitatea și nedreptatea sistemică necesită participare activă și susținere. Atunci când indivizii adoptă o poziție dominată de dezinteres, ei contribuie la o cultură a inacțiunii, în care problemele presante sunt ignorate sau minimizate. Acest lucru poate duce la un ciclu de neglijare, în care cei mai vulnerabili membri ai societății suferă consecințele apatiei pe scară largă.

Prima zi de școală, cu profesorii în stradă. Mii de cadre didactice au plecat spre Palatul Cotroceni: „Viitorul este în clase, nu-l distrugeți cu legi stupide”
Recomandări
Prima zi de școală, cu profesorii în stradă. Mii de cadre didactice au plecat spre Palatul Cotroceni: „Viitorul este în clase, nu-l distrugeți cu legi stupide”

Mai mult, superficialitatea acestor atitudini poate eroda încrederea în cadrul comunităților. Atunci când oamenii simt că ceilalți sunt indiferenți față de luptele sau preocupările lor, acest lucru poate alimenta sentimente de izolare și alienare. Această lipsă de conexiune poate împiedica colaborarea și sprijinul reciproc, care sunt esențiale pentru abordarea provocărilor societale complexe. În schimb, o cultură care valorizează implicarea și empatia poate crea un sentiment de apartenență și un scop comun, promovând reziliența în fața adversității.

Este important să recunoaștem că expresiile „las că merge și așa” și „cui îi pasă” nu sunt în mod inerent negative și că ele pot servi drept mecanisme de adaptare în anumite contexte. Cu toate acestea, atunci când devin răspunsurile implicite la provocările vieții, pot duce la o existență superficială lipsită de o implicare semnificativă. Încurajarea unei schimbări către o mentalitate mai proactivă și mai plină de compasiune poate ajuta indivizii și comunitățile să navigheze prin complexitățile vieții cu o capacitate de rezistență și cu un scop mai bine exprimate.

Așadar superficialitatea unui popor ghidat de cele două expresii poate duce la o serie de rezultate negative, atât la nivel personal, cât și la nivel colectiv. Deși aceste expresii pot oferi un sentiment de confort în fața incertitudinii, ele pot, de asemenea, să încurajeze neimplicarea, automulțumirea și indiferența. Prin cultivarea unei culturi care valorizează implicarea, empatia și responsabilitatea, indivizii se pot elibera de constrângerile superficialității și pot contribui la o societate mai vibrantă și mai conectată. În cele din urmă, provocarea constă în recunoașterea importanței participării active la modelarea vieților și comunităților noastre, mai degrabă decât să ne resemnăm cu o acceptare pasivă a circumstanțelor.

Foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Asia Express 2025, probe dure, emoții uriașe și vedete puse la încercare

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tânăr, înalt, chipeș, cu tatuaje, așa arată bărbatul care i-a furat inima Dacianei Sârbu după divorțul de Victor Ponta. S-au afișat împreună, însă gestul lui în fața tuturor ne-a lăsat pe toți fără cuvinte
Viva.ro
Tânăr, înalt, chipeș, cu tatuaje, așa arată bărbatul care i-a furat inima Dacianei Sârbu după divorțul de Victor Ponta. S-au afișat împreună, însă gestul lui în fața tuturor ne-a lăsat pe toți fără cuvinte
„Are tupeu doamna!” Stai să vezi ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani! „Mie mi-ar fi rușine să ies în public”. Celebra avocată s-a lăudat cu desenul de pe corpul ei pe internet, iar comentariile oamenilor nu se mai opresc! Foto
Unica.ro
„Are tupeu doamna!” Stai să vezi ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani! „Mie mi-ar fi rușine să ies în public”. Celebra avocată s-a lăudat cu desenul de pe corpul ei pe internet, iar comentariile oamenilor nu se mai opresc! Foto
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
Elle.ro
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
gsp
Cine este românul care voia să scape de deportarea din Anglia și a pretins că negociază un contract cu Manchester City
GSP.RO
Cine este românul care voia să scape de deportarea din Anglia și a pretins că negociază un contract cu Manchester City
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
GSP.RO
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
Parteneri
E oficial! Victor Ponta, cu Cristiana, Daciana, cu Alex. S-a afisat cu noul iubit la o nuntă de lux. Foștii soți Ponta s-au îndrăgostit amândoi de parteneri mai tineri
Libertateapentrufemei.ro
E oficial! Victor Ponta, cu Cristiana, Daciana, cu Alex. S-a afisat cu noul iubit la o nuntă de lux. Foștii soți Ponta s-au îndrăgostit amândoi de parteneri mai tineri
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Irina și Răzvan Fodor trăiesc ca-n basme! Vila lor are 7 camere și peste 30 de tipuri de trandafiri
Tvmania.ro
Irina și Răzvan Fodor trăiesc ca-n basme! Vila lor are 7 camere și peste 30 de tipuri de trandafiri

Alte știri

SRI, prins că a falsificat fotografii: evrei deportați la Auschwitz prezentați, de fapt, ca refugiați polonezi. Ulterior, poza a fost înlocuită
Știri România 13:23
SRI, prins că a falsificat fotografii: evrei deportați la Auschwitz prezentați, de fapt, ca refugiați polonezi. Ulterior, poza a fost înlocuită
Accident cu mai mulți români, în care a murit un german. O faptă bună a provocat tragedia din Ungaria
Știri România 12:53
Accident cu mai mulți români, în care a murit un german. O faptă bună a provocat tragedia din Ungaria
Parteneri
Rivalul lui Bolojan în PNL, încă o victorie în fața premierului SURSE
Adevarul.ro
Rivalul lui Bolojan în PNL, încă o victorie în fața premierului SURSE
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Detalii de ultimă oră. Exclusiv
Fanatik.ro
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Detalii de ultimă oră. Exclusiv
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Fetița Alessandrei Stoicescu a început școala. Cât costă taxa la unitatea de învățământ privat la care merge Sara: „Acest moment bate toate breaking news-urile”
Stiri Mondene 13:24
Fetița Alessandrei Stoicescu a început școala. Cât costă taxa la unitatea de învățământ privat la care merge Sara: „Acest moment bate toate breaking news-urile”
Cine sunt primii 4 concurenți de la „Trădătorii”. Emisiunea prezentată de Ana Ularu va avea premiera în această toamnă
Stiri Mondene 12:55
Cine sunt primii 4 concurenți de la „Trădătorii”. Emisiunea prezentată de Ana Ularu va avea premiera în această toamnă
Parteneri
Andreea Bănică sfidează vârsta în costum de baie. Cum s-a fotografiat artista în vârstă de 47 de ani pe litoralul românesc
Elle.ro
Andreea Bănică sfidează vârsta în costum de baie. Cum s-a fotografiat artista în vârstă de 47 de ani pe litoralul românesc
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
ObservatorNews.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Actorul copilăriei noastre, transformat de durere după sinuciderea fostei soții. Cum a fost surprins de paparazzi și cine e femeia de lângă el
Libertateapentrufemei.ro
Actorul copilăriei noastre, transformat de durere după sinuciderea fostei soții. Cum a fost surprins de paparazzi și cine e femeia de lângă el
Parteneri
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
GSP.ro
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
Carlos Alcaraz s-a întors către Sinner în timpul interviului: „Dumnezeule!”
GSP.ro
Carlos Alcaraz s-a întors către Sinner în timpul interviului: „Dumnezeule!”
Parteneri
Profesorii au ieșit în stradă: Protestul sindicaliștilor din Educație a început în Piața Victoriei
Mediafax.ro
Profesorii au ieșit în stradă: Protestul sindicaliștilor din Educație a început în Piața Victoriei
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
StirileKanalD.ro
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
StirileKanalD.ro
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
Noi detalii ies la iveală despre tânărul de 21 de ani care a murit în accidentul din Budeasa! Cristi se căsătorise înainte cu doar o săptămână de tragedie
KanalD.ro
Noi detalii ies la iveală despre tânărul de 21 de ani care a murit în accidentul din Budeasa! Cristi se căsătorise înainte cu doar o săptămână de tragedie

Politic

Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ
Analiză
Politică 13:00
Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ
Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan au fost respinse în Parlament. Ce urmează
Politică 07 sept.
Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan au fost respinse în Parlament. Ce urmează
Parteneri
După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo
Spotmedia.ro
După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!”
Fanatik.ro
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!”
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă