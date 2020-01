Opinie de

Patrick André de Hillerin

Toate articolele autorului

Trecem, făcându-ne că nu observăm, peste caracterul profund nedemocratic al ideii că doar doi oameni, doi, pot decide ce este mai bine pentru o țară întreagă. Dar n-ar fi rău să încercăm să deslușim noi, în mai mulți, dacă, într-adevăr, alegerile anticipate sunt ceea ce este cel mai bine pentru aceeași țară, a noastră.

În acest moment se vorbește că România ar avea un guvern minoritar.

Dar oare are cu adevărat un guvern minoritar? Greu de spus. Din moment ce a existat majoritatea necesară în Parlament pentru demiterea Guvernului Dăncilă și a existat din nou majoritatea necesară pentru alegerea Guvernului Orban-Turcan înseamnă că există o majoritate care susține acest guvern. Un guvern minoritar care a reunit de cel puțin două ori majoritatea parlamentară este un oximoron. În țările în care se vorbește limba engleză se folosește mai ales termenul “moron“, dar nu pentru a descrie situația paradoxală, ci pentru a-i descrie pe protagoniștii acestui tip de situație.

Argumentul suprem pentru alegerile parlamentare anticipate este că românii au decis deja ce vor și au decis că vor un guvern PNL, condus de Klaus Iohannis. Asistăm aici la nebănuite posibilități ale celor doi decidenți ai sorții noastre, președintele și premierul, de a vedea în viitor. Deși alegerile parlamentare vor avea loc peste 5 sau 10 luni, ei știu deja ce au decis și ce au ales românii la aceste alegeri din viitor.

Dacă tot au astfel de calități speciale, cum se face că nici unul dintre acești ghicitori în stele nu a câștigat încă marele premiu la Loto, în mod repetat?

Căci, dacă urmează să avem alegeri, înseamnă că urmează să decidem atunci, singuri în cabina de vot, însoțiți doar de conștiința și de convingerile noastre, ce vom alege. Nu am ales deja, pentru că nu am votat pentru asta. Dacă ni se spune că am decis deja ar putea însemna că cei doi, președintele și premierul, cunosc de pe acum rezultatul alegerilor, fie ele anticipate, fie la termen. Cum partea cu ghicitul în cafea sau în cărți cade, fiind prea absurdă pentru secolul XXI, cum cei doi n-au dovedit până acum puteri paranormale, singura variantă posibilă pentru a cunoaște rezultatul unor alegeri ce încă nu au avut loc este ca rezultatul să fie unul stabilit dinainte, iar asta presupune deja fraudă electorală. Trebuie, până la orice probă contrarie, să excludem și această variantă.

Dar dacă excludem ghicitul viitorului și excludem și o eventuală fraudă electorală, ne aflăm în fața unui argument fals. Nimeni nu știe ce au decis românii la alegerile parlamentare, pentru că acestea nu au avut loc. Așadar, nu putem spune că alegerile anticipate se justifică pentru că românii au decis că vor un parlament dominat de PNL. Românii au decis doar că vor ca PNL, PSD și USR-PLUS să aibă un număr aproape egal de mandate în Parlamentul European (10, 9 și 8) și au mai decis că vor un președinte susținut de către PNL. Atât și nimic mai mult.

Este nevoie de un guvern care să aibă în spate o largă majoritate parlamentară? Probabil că da, dar nu există certitudinea că alegerile anticipate ar furniza așa ceva. Ar putea rezulta un guvern de coaliție, dar o coaliție formată din partide sau alianțe cu procente egale. Este foarte posibil ca PNL să obțină un scor egal cu cel al USR-PLUS. Ar mai fi atunci un guvern majoritar? Nu. Ar fi un guvern aflat într-o perpetuă negociere, într-un perpetuu compromis. Și atunci de ce să ne grăbim să avem un astfel de guvern ineficient mai repede, când îl putem obține și în toamnă?

Sunt anticipatele ceea ce își doresc românii cel mai arzător? Nu știm nici asta. Dar s-a gândit cineva că românii ar vrea, în sfârșit și pentru că așa li s-a promis în mod repetat, să aleagă în cunoștință de cauză, în baza unor argumente solide? Dacă vom avea alegeri anticipate la jumătatea anului, nici un partid nu va fi capabil să ne propună un program coerent pentru următorii patru ani. Vom vota din nou emoțional, visceral. Iar emoțiile pot fi mai ușor manipulate decât raționamentele.

Atunci când, după eventualele anticipate, noii guvernanți vor începe să se bâlbâie, vor începe să ia măsuri pe care românii nu le-au votat, pentru că nu le-au fost prezentate înainte de alegeri, ni se va spune că ei, politicienii, nu au avut timp să se pregătească, pentru că alegerile au fost prea devreme, ceea ce ar fi o minciună. Datoria oricărui partid, fie el la putere sau în opoziție, este să se gândească în permanență la modalitățile prin care să facă mai bună viața alegătorilor. A tuturor alegătorilor, ba chiar și pe a celor care, pentru că nu au împlinit încă 18 ani, nu au dreptul de a alege. De aceea dăm și bani partidelor parlamentare: ca să se gândească, în permanență, la binele nostru.

Desigur, partidele nu asta fac. Nu la binele nostru se gândesc, ci la cum să acapareze puterea pentru a pune, mai apoi, mâna pe resurse, pe posturi, pe instituții și bugete.

Nu există garanții că dacă alegerile parlamentare vor avea loc la termen ni se vor prezenta programe de guvernare bine construite. Dar, cu siguranță, nu vom beneficia de așa ceva în cazul alegerilor anticipate. În plus, Guvernul Orban-Turcan ar trebui lăsat să guverneze ceva mai mult, pentru că în doar două luni și jumătate a reușit să bulibășească multe lucruri, ar trebui lăsat să le și dezbulibășească.

Dar să nu ne mai batem noi capul: Klaus Iohannis și Ludovic Orban au hotărât pentru aproape 20 de milioane de români că vrem anticipate. Cine suntem noi să-i contrazicem? Alegătorii, desigur. Dar asta nu mai înseamnă nimic în originala noastră democrație.

GSP.RO Și-a uitat borseta într-o benzinărie din Focșani și s-a întors rapid după ea. Femeia care i-a înapoiat-o a avut surpriza vieții ei

HOROSCOP Horoscop 10 ianuarie 2020. Capricornii suferă o explozie temperamentală