Iar Bolojan însuși pricepe din sistemul de educație puțin mai puțin decât pricepea madam Dăncilă.

Bonus: puseele sale de legare de glie a poporetului îl plasează în galeria jenantă a micilor satrapi de provincie, care se înalță pe vârfuri să ajungă cu chelia la funcție.

Bolojan urlă cu toate trompetele agit-prop-ului din presa plătită de la buget că ar face și ar drege dacă l-ar lăsa pesediștii!

Dar când face de capul lui ceva te trezești că e mai rău ca pe vremea lui Năstase. Cine și-a mai plantat purtătoarea de cuvânt într-un consiliu de administrație, fie și la Radio?! Purtătoare cu niște studii care i-ar putea impresiona cel mult pe Lasconi și Ciolacu (fără diplomă de Bacalaureat găsită).

Cine îl obligă pe Bolojan să-l țină în brațe pe plagiatorul Marinescu? Îl obligă Grindeanu-Hienă? Păi, să spună, domnule! Dar uite că nu spune nimic, îl ține cu drag. Am cunoscut popândăi mai curajoși.

Când e lăsat de capul lui a pendulat între niște idei de numiri la Educație de ți se face dor de Abramburica.

Mai clar: Bolojan însuși a fost cel mai slab ministru al învățământului pe care l-a avut vreodată țara românească, fie el și ministru interimar. Chiar și sub David, pe care tot el l-a pus acolo. Iar David a fost cel mai slab de la revoluție încoace, sub Pop-Genunche – întrebați profesorii care nu sunt aserviți agit-prop-ului.  

Bolojan e un fanatic al tăierilor de la amărâți și mai e și perdeaua de fum dincolo de care sunt protejați pădurarii și compania. 

Când vreodată în viața lui publică a vorbit Bolojan răspicat (și împotrivă!) despre dezmățul, despre orgiile bugetare pe care le-au inițiat doi pesediști Cîțu și Ciucă. A, stai, că nu erau pesediști, regretabilii sunt din partidul galbenilor, de la Bolojan însuși.

Un erou imaginar, Bolojan a trăit non-stop de la revoluție încoace în calitate de bugetat. N-a furat ca pesediștii? Mersi, nici Nicușor n-a furat ca pesediștii. Asta nu înseamnă că e adecvat și onestul cu părul creț funcției. Că nu e. Niciunul dintre ei nu e. Sunt la ani-lumină distanță de ce ar trebui să fie.  

Da, alde Grindeanu n-ar fi trebuit să apară niciodată în viața publică, iar PSD trebuia să fie la tomberonul istoriei de un sfert de secol.

Dar nici Bolojan, cu înțelegerea economiei și educației demne de un târnăcop cu o singură sprânceană, n-avea ce să caute la Palatul Victoria. Iar PNL e fix PSD, doar că vopsit altfel.

Alternativele la Bolojan sunt sinistre, dar cabinetul bolojalnic, îmi mențin această afirmație, este pur și simplu catastrofal, antisocial și, în esență, anti-românesc. Parcă e pus cu mâna ca să crească valul cel mai toxic din politica românească: valul „suveranist”.

Doar pentru că atâția primari sunt cu adevărat niște lepre care și-au făcut niște rețele, niște clanuri de parazitat buget, asta nu înseamnă că „reforma” administrației gândită de Bolojan e vreo reformă. E harneală în toată regula.

Până acum, Bolojan doar a pus biciul pe cei care n-au, făcându-i scăpați pe cei care au tot avut (prin rapt). Dar ce frumos s-a încruntat la cameră!

Propun de aceea să i se acorde Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar. Și mai propun și următoarele reforme: copiii bugetaților speciali să fie încadrați direct ca pensionari speciali, să nu se mai nevoiască și prin câmpul muncii zadarnic.

Mai mult: toate orele-cap să fie înlocuite cu ore-c*r, cărțile interzise și arse pe un rug mic în formă de monosprânceană, iar bibliotecarii, pentru că au îndrăznit să existe, să fie tăiați integral cu forfecuța.

Ia uite cum vine concluzia: dacă bolojalnicul ăsta e salvarea țării, cu gândirea asta atât de obtuză încât ajungi să-l regreți pe Emil Bobu, atunci e clar: țara asta nu are nicio salvare! Ce-i drept, nici nu o merită. Deloc.

Bolojan e fix, dar fix!, ceea ce merită România după treizeci și șase de ani de democrație originală și coabitare armonioasă între hoți și proști. Să fie primit.  

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
GSP.RO
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
Parteneri
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Avantaje.ro
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Ce a spus Gina Pistol la 19 ani, în direct la TV, despre viața ei intimă? Mircea Badea a rămas șocat! Un interviu plin de curaj și dezvăluiri
Tvmania.ro
Ce a spus Gina Pistol la 19 ani, în direct la TV, despre viața ei intimă? Mircea Badea a rămas șocat! Un interviu plin de curaj și dezvăluiri

Alte știri

Benzina și motorina s-au scumpit luni, 16 martie 2026, comparativ cu ziua de vineri. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Știri România 08:54
Benzina și motorina s-au scumpit luni, 16 martie 2026, comparativ cu ziua de vineri. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Elena, românca dispărută în Italia, a fost găsită după 12 zile de căutări
Știri România 08:11
Elena, românca dispărută în Italia, a fost găsită după 12 zile de căutări
Parteneri
Cât mai are România de recuperat din împrumuturile acordate de Nicolae Ceaușescu. Irakul și Mozambicul și-au plătit o parte din datorii
Adevarul.ro
Cât mai are România de recuperat din împrumuturile acordate de Nicolae Ceaușescu. Irakul și Mozambicul și-au plătit o parte din datorii
Cum a apărut faimoasa expresie ”Focu’ la ei!”, folosită de Florin Halagian. Puțini știu care este, de fapt, explicația
Fanatik.ro
Cum a apărut faimoasa expresie ”Focu’ la ei!”, folosită de Florin Halagian. Puțini știu care este, de fapt, explicația
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Elle.ro
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Leonardo DiCaprio, alături de iubita sa, Vittoria Ceretti, la Premiile Oscar 2026. Cum au fost surprinși cei doi
Stiri Mondene 08:45
Leonardo DiCaprio, alături de iubita sa, Vittoria Ceretti, la Premiile Oscar 2026. Cum au fost surprinși cei doi
Cum a apărut Kylie Jenner la Premiile Oscar 2026. L-a susținut pe iubitul ei, actorul Timothée Chalamet
Stiri Mondene 07:37
Cum a apărut Kylie Jenner la Premiile Oscar 2026. L-a susținut pe iubitul ei, actorul Timothée Chalamet
Parteneri
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
TVMania.ro
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat
ObservatorNews.ro
Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Libertateapentrufemei.ro
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Parteneri
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
GSP.ro
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
GSP.ro
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
Parteneri
„Trebuie să conducem mai puțin” Avertismentele directorului general OMV despre criza de combustibil. Nicușor Dan și Ilie Bolojan se întâlnesc mâine cu Alfred Stern
Mediafax.ro
„Trebuie să conducem mai puțin” Avertismentele directorului general OMV despre criza de combustibil. Nicușor Dan și Ilie Bolojan se întâlnesc mâine cu Alfred Stern
A fost măcel! Sunt peste 600 de morți
StirileKanalD.ro
A fost măcel! Sunt peste 600 de morți
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Redactia.ro
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Politic

Ilie Bolojan spune că PSD minte și anunță că inflația poate crește din cauza războiului din Orientul Mijlociu: „Retorică tip AUR”
Politică 15 mart.
Ilie Bolojan spune că PSD minte și anunță că inflația poate crește din cauza războiului din Orientul Mijlociu: „Retorică tip AUR”
Grindeanu a anunțat că PSD votează bugetul în Parlament, după ce Bolojan avertizase că se poate rupe coaliția, dar cu amendamente și cu o amenințare la premierul PNL
Politică 15 mart.
Grindeanu a anunțat că PSD votează bugetul în Parlament, după ce Bolojan avertizase că se poate rupe coaliția, dar cu amendamente și cu o amenințare la premierul PNL
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
A răbufnit în direct după 19 ani când a fost întrebat dacă Dinamo a vândut calificarea cu Lazio: „Nu o să zic asta nici la masă cu prietenii!”
Fanatik.ro
A răbufnit în direct după 19 ani când a fost întrebat dacă Dinamo a vândut calificarea cu Lazio: „Nu o să zic asta nici la masă cu prietenii!”
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare
Spotmedia.ro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare