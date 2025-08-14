Făcând oarecum o excepție, premierul Israelului a acordat un interviu nu unui post TV de casă (Canalului 14), ci platformei i24NEWS. Oarecum o excepție, fiindcă intervievatorul era o veche cunoștință, înfocat susținător și fost parlamentar, Sharon Gal.

De ce a simțit prim-ministrul nevoia imperioasă ca – la doar două zile de la interviurile-maraton (cu presa străină și cu presa israeliană, pe care liderul opoziției, Yair Lapid le calificase drept spectacole horror) – să se adreseze din nou cetățenilor israelieni cu un spectacol mediatic? Cred însă că, de această dată, i-a vizat cu prioritate pe membrii coaliției sale de extremă-dreapta. Aceștia, prin vocea ministrului de Finanțe, sinistrul Smotrich, declaraseră că nu mai cred în capacitatea liderului lor de a-și pune în aplicare propriul plan de ocupare a Gazei.

Reamintesc că, precum alaltăieri la i24NEWS, și la conferințele de presă de duminică, Netanyahu a vorbit despre idealul unui nou Orient Mijlociu – nu pentru întâia oară – dar a mai spus ceva foarte important, la care nu există încă nici o reacție din partea cancelariilor vizate. A dezvăluit că liderii occidentali susțin în discuții private poziția guvernului de la Ierusalim, însă public sunt obligați să afirme contrariul, de teamă să nu piardă susținerea alegătorilor din țările lor (oripilați de masacrul din Gaza, adaug).

Nefiind, subliniez, contrazis de nici unul dintre liderii țărilor occidentale (tot mai numeroși) care îi cer oprirea războiului și presează diplomatic pentru instituirea unui stat palestinian, premierul Israelului se dezlănțuie mărturisindu-și adeziunea totală la visul sionist al Marelui Israel, firește în arhitectura unui Nou Orient Mijlociu, pe care chiar sieși îi e dat să îl construiască.

Marele Israel („Eretz Yisrael HaShlema”) este o sintagmă biblică preluată politic de extrema-dreaptă israeliană, care subîntinde geografic, inclusiv Gaza și Cisiordania, Înălțimile Golan (teritoriu sirian ocupat actualmente de Israel, căruia Statele Unite i-au recunoscut unilateral suveranitatea în 2019, în prima Administrație Trump), Peninsula Sinai (teritoriu egiptean) și părți din Iordania. Clamând visul Marelui Israel ca pe o „misiune istorică și spirituală”, Netanyahu exclude din start fie și ideea unui stat palestinian. (Voi explica foarte curând, pe larg, că de la idee la aplicarea acesteia drumul e foarte lung și plin de obstacole).

Mai sus invocatul ministru al finanțelor Bezalel Smotrich plusa anul trecut, explicând că Marele Israel trebuie să cuprindă și părți din Irak, Arabia Saudită și să se întindă până la Damasc!

Pe lângă colegul Smotrich (ce îl are politic la mână), premierul Netanyahu, alintat Bibi, pare un visător romantic, iar intențiile sale – bravade. Spre deosebire de Smotrich ce ține, de câte ori are prilejul, să nege vehement că ar exista un popor palestinian, Bibi este – a fost și în interviul de la i24NEWS – de-a dreptul generos: planul său nu urmărește să ocupe Gaza, ci să o elibereze, ne încredințează, dacă mai trăiesc și insistă, nu vor fi împiedicați să plece.

