„Consemnați doar «Nu, virgulă, nu în acest moment»”. După câteva clipe de gândire: „Spuneți doar «Nu»”. Apoi s-a auzit cum întreabă pe cineva din preajmă: „Știe careva ce e, de fapt, Somaliland?”. Și, fiindcă pe tot terenul nu s-a găsit cineva care să-l lămurească, a declarat cu fermecătoarea-i emfază: „Totul e în curs de studiu. Vom studia. Studiez multe lucruri și iau întotdeauna decizii excelente, iar acestea se dovedesc a fi corecte”. Insistent ca toți jurnaliștii, cel de la New York Post l-a mai deranjat pe marele om al deciziilor excelente care se dovedesc a fi corecte cu încă o întrebare – dacă consideră că ar fi importantă oferta Somalilandului ca SUA să își construiască un port în Golful Aden. I-a dat astfel ocazia președintelui să ofere una dintre replicile sale memorabile: „Mare scofală!”.

Ce este Somaliland? Acel ceva despre care, întrebat în august dacă țara sa îl va recunoaște, Donald J. Trump a afirmat: „Analizăm asta chiar acum. O întrebare bună, de fapt. Și încă una complexă, după cum știți. Dar lucrăm la asta chiar acum”.

Somaliland e un fost protectorat britanic, parte a Republicii Federale Somalia din 1960 (când și-a câștigat independența). Situat în zona Cornului Africii, având ca atracție geopolitică sute de kilometri de-a lungul Golfului Aden, Somalilandul și-a declarat, în 1991, independența față de Somalia. Are constituție, în care se autostatuează ca republică prezidențială, un sistem pluripartit, monedă proprie și o populație de 6,2 milioane de suflete – în marea majoritate musulmani șiiți. Principalul și generosul său susținător, Emiratele Arabe Unite, păstrându-și însă clarviziunea geopolitică de a nu-l recunoaște ca stat.

A făcut-o Benjamin Netanyahu cu entuziasm, deloc întâmplător înaintea întâlnirii cu Donald Trump. Nu în primul rând pentru că Somalilandul poate fi o zonă perfectă pentru o bază militară din care să-și lanseze operațiunile ofensive asupra huthilor yemeniți (unul dintre proxy-urile regimului ayatollahilor de la Teheran), dar și să le intercepteze numeroasele atacuri. Somaliland (teritoriul al cărui nume aduce, pentru unii, a parc de distracții) este locul în care, împreună cu mărețul Trump, marele Bibi gândea, încă de la începutul anului, să „transfere voluntar” (sintagmă inventată de extremiștii de dreapta din coaliția de guvernare), mai pe șleau: să îi epureze etnic pe palestinienii din Gaza.

Dar epurarea etnică nu face parte din planul Trump în 20 de puncte, a cărui etapă a doua ar fi trebuit să demareze deja (după o profund de ambiguă, ezitantă etapă întâi). Tocmai această a doua etapă ar trebui să stea în centrul întâlnirii (solicitate de premierul de la Ierusalim), ce va începe la Mar-a-Lago peste câteva ore.

Netanyahu va încerca astăzi, mobilizându-și întregul talent, să abată atenția de la a doua etapă a planului Trump pentru Gaza, s-o temporizeze măcar, aducând în prim-plan subiectul său preferat – amenințarea Iranului.

Recunoașterea Somalilandului va fi prezentată președintelui Trump ca un dar neprețuit: acordurile Abraham se vor îmbogăți cu un membru de nădejde. Marele Bibi va spera că nu se vede din Florida protestul vehement venit din Egipt, Algeria, Comore, Djibouti, Gambia, Iran, Irak, Kuweit, Libia, Maldive, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arabia Saudită, Somalia, Sudan, Turcia, Yemen, Organizația Cooperării Islamice, îngrijorate că recunoașterea nitam-nisam a Somalilandului este o amenințare la adresa păcii și securității, un precedent periculos.

Va reuși premierul Netanyahu, oaspetele de astăzi de la Mar-a-Lago, să-l îmbrobodească pe marele om al deciziilor excelente care se dovedesc a fi corecte? That is the question.