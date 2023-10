O deputată PNL este plătită ca avocat de Schweighofer, iar în Parlament se ocupă de modificarea Codului Silvic: „Nu văd unde este problema”

Cristina Trăilă, deputată PNL, a participat la unul dintre evenimentele de lobby ale industriei lemnului din acest an, potrivit unei filmări făcute publice chiar de către organizatori – Asociația Industriei Lemnului (AIL) Prolemn. Mai mult, aceasta a și luat cuvântul în cadrul conferinței, în care a fost atacat sistemul de urmărire al materialului lemnos SUMAL 2.0 (adoptat doar în urma presiunilor civice) și s-a solicitat creșterea volumului de lemn tăiat cu acte din pădurile României (cu aproximativ o treime, în condițiile în care lobbyul industriei neagă amploarea tăierilor ilegale).

Jurnalistul de investigații Andrei Ciurcanu arată, pe blogul propriu, că deputata Cristina Trăilă continuă să profeseze ca avocat, în paralel cu mandatul de parlamentar, iar printre clienții acesteia se numără și societatea austriacă HS Timber Group, noua denumire a Holzindustrie Schweighofer. În același timp, AIL Prolemn, condusă de Cătălin Tobescu, este cunoscută ca principala asociație de lobby a industriei lemnului, printre membrii fondatori (și finanțatori) ai acesteia numărându-se și firme din grupul Schweighofer.

„Am un contract cu un tarif orar”

Contactată de Andrei Ciurcanu, Cristina Trăilă a confirmat că este plătită de către compania austriacă HS (Schweighofer), în cadrul unui contract de reprezentare juridică, și că nu vede nicio problemă în asta.

„Am un contract cu un tarif orar, sunt niște chestiuni care țin de confidențialitatea cabinetului meu. Nu văd unde este problema dumneavoastră”, a spus deputata PNL.

„Sunt dezbateri inutile. Eu nu intru în niciun conflict de interese. Eu tocmai asta încerc să fac, să am o idee asupra întregului sistem astfel încât percepția mea să fie una echilibrată. Am un interes normal și firesc al unui cetățean în această țară care vede că se întâmplă lucruri în neregulă” – Cristina Trăilă, comentând, pentru blogul lui Andrei Ciurcanu, prezența, în calitate de parlamentar, la evenimentul de lobby organizat de o asociație care are ca fondatori firme din grupul Schweighofer, care o plătesc ca avocat.

Peste 700.000 de euro din avocatură în trei ani ca parlamentară

Deși nu a dorit să spună care este tariful orar practicat, cu siguranță nu este unul mic (a nu se confunda, totuși, cu regimul de plată cu ora din sistemul public, unde sumele sunt, de cele mai multe ori, derizorii). Cristina Trăilă este la al doilea mandat de parlamentar (prima legislatură fiind 2016-2020). Conform declarațiilor de avere, publice pe site-ul Camerei Deputaților, în fiecare din acești ani, în parte, veniturile din avocatură au depășit indemnizațiile de parlamentar. De câteva ori!

În ultimii trei ani pentru care a depus declarații, Cristina Trăilă a încasat, cumulat, aproximativ 3,575 milioane de lei (peste 700.000 de euro) din activitatea de avocat, adică de peste opt ori și jumătate mai mult decât din indemnizația de parlamentar (care nici ea nu e mică) din aceeași perioadă – 416.000 de lei.

Membru în comisia de care depinde soarta propriului client, Schweighofer

Cum ar veni, activitatea de parlamentar este mai degrabă una de timp liber, sursa principală de venit fiind, fără nici cea mai mică urmă de discuție, cea de avocat. Iar dacă doamna Trăilă nu vede nicio problemă din asta, eu văd. Și încă una mare.

Printre altele, Cristina Trăilă este membru în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, adică una dintre comisiile care au avut și vor avea (alături de cea de Agricultură și Silvicultură, respectiv pentru Mediu) modificările Codului Silvic la raport. Inclusiv proiectul legii Noului Cod Silvic, pus în consultare publică la sfârșitul verii și care urmează să intre, în curând, în dezbaterile din Parlament.

Pentru cei mai puțin familiarizați cu procedurile parlamentare: comisiile de raport asupra unui/unei proiect/propuneri de lege sunt cele care stabilesc forma finală a legilor, votul din plen fiind pe raport. Doar în cazuri excepționale se întâmplă ca unele amendamente să fie admise în timpul dezbaterilor din plen.

Sumarizând, Cristina Trăilă este plătită de Schweighofer ca avocat, participă ca parlamentar la evenimente de lobby ale industriei lemnului și are un rol determinant în forma finală a legilor care se votează în Parlament și vizează direct afacerile și interesele lui Schweighofer (și ale întregii industrii a lemnului).

Paralela cu cazul Adrian Severin

Adrian Severin a fost condamnat pentru corupție pentru că a facturat 12.000 de euro pentru o firmă pretins a fi de lobby (de fapt, a unor jurnaliști sub acoperire) pentru a contribui la un amendament la o lege în Parlamentul European. În apărarea lui, Adrian Severin a invocat faptul că nu înțelege care e problema.

Nici doamna Cristina Trăilă nu înțelege care e problema să lucrezi full-time ca avocat, iar în part-time job să votezi amendamente și legi în Parlamentul României care vizează în cel mai direct mod cu putință interesele clienților tăi.

Acum spuneți și voi dacă asta e o problemă sau nu. Dacă e normal și firesc. Iar dacă e o problemă, cum facem să o înțeleagă și doamna Cristina Trăilă? Dar și alți avocați parlamentari care continuă să voteze legi și amendamente de care profită clienți de-ai lor?