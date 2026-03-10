Începând cu 2 martie a.c., TVR a avut curajul să mute difuzarea „Telejurnalului” în concurență directă cu două programe ale competitorilor: Știrile PRO TV 19 și Observator 19. Adică, Telejurnalul a intrat pe terenul lor, în „gura celor doi lupi: PRO și Antena 1”. Rezultatul? Lupii l-au sfâșiat. Ratingul „Telejurnalului” a fost masacrat.

În perioada 2-8 martie a.c., reprezentând prima săptămână de difuzare a „Telejurnalului” la ora 19.00, emisiunea a avut un rating mediu de 70.000 de telespectatori pe minut, la nivel național, conform măsurătorilor Kantar Media. Ratingul Știrile PRO TV 19 a fost de 1.668.000 de telespectatori pe minut, iar Observator 19 a avut o medie de 603.000 de telespectatori pe minut. Astfel, ratingul „Telejurnalului” a fost de 23,8 ori mai mic decât cel al programului PRO TV și de 8,6 ori mai mic decât cel de la Antena 1. O umilință greu de suportat.

Pentru a completa tabloul catastrofei, audiența medie a „Telejurnalului” în prima săptămână de emisie de la ora 19.00 – 70.000 de telespectatori pe minut – a fost cu 44% mai mică decât cea din ultima săptămână în care programul a rulat de la ora 20.00 (23 februarie – 1 martie), când ratingul fost de 125.000 de telespectatori pe minut. Așadar, „Telejurnalul” a pierdut 55.000 de telespectatori prin această mutare… curajoasă, dar inconștientă. Cum să intri pe intervalul puternic al concurenței când știi că Pro și Antena 1 te vor nimici? „Telejurnalul” nu are nicio șansă de a erodat audiențele concurenței și nici de a aduce telespectatori de la alte stații.  

Totuși, să acordăm o circumstanță acestei manevre a Televiziunii Române: este doar prima săptămână, așa că trebuie să avem răbdare până când „Telejurnalul” se va așeza mai bine în preferințele românilor. De fapt, răbdarea poate fi necesară până la finalul mandatului actualului președinte al SRTV, Adriana Săftoiu… până când programul va fi, practic, îngropat la ora 19.00.

Prima ediție a „Telejurnalului” prezentată de Mihai Rădulescu (2 martie) a înregistrat un rating de doar 71.000 de telespectatori pe minut la nivel național. A fost primul „Telejurnal” dintr-o zi lucrătoare care a adus informații despre războiul din Iran, început în weekend. Teoretic, interesul ar fi trebuit să fie mare. În aceeași seară, programele concurente de la PRO TV și Antena 1 au avut 1.773.000, respectiv 643.000 de telespectatori pe minut. Cine se mai uită la Mihai Rădulescu când a nimerit între acești doi coloși? Cel mai mare rating al lui Rădulescu, în prima săptămână, a fost de 82.000 de telespectatori pe minut, înregistrat miercuri. 

Ediția de sâmbătă a „Telejurnalului”, prezentată de Alina Stanciu, a avut o medie de 54.000 de telespectatori pe minut, cu 54,6% mai redusă decât audiența din sâmbăta precedentă. Același lucru s-a întâmplat și duminică seara: ratingul a scăzut la 56.000 de la 175.000 de telespectatori cu o săptămână înainte. Practic, audiențele de weekend ale „Telejurnalului” s-au înjumătățit.

Cine s-a uitat la „Telejurnal”?

Sondajele de audiență nu indică prezența tinerilor între 18 și 34 de ani în perioada 2-8 martie. Nu este nicio anomalie: pur și simplu, tinerii nu urmăresc acest program.

Nucleul fidel de telespectatori este format din persoane cu vârste peste 65 de ani (65%). Doar 1,8% din audiență a fost reprezentată de persoane între 35 și 44 de ani. Targetul 45-54 de ani a avut o pondere de 16%, iar grupa 55-64 de ani de 15,3%. Publicul feminin a fost mai prezent decât cel masculin: 66,6% față de 33,4%.

În funcție de nivelul de educație, 56,4% din audiență a avut studii medii, iar persoanele cu studii superioare au reprezentat 25%.

La noua oră de difuzare, „Telejurnalul” de la TVR 1 va face figurație în sondaje; nici măcar nu va fi un actorul care duce tava pe scenă. „Telejurnalul 19” este, pur și simplu, îngropat.

Erika are nevoie de 2.500 de lei lunar, după ce a fost operată din cauza unei malformații cardiace. Micuța, care nu a împlinit 4 ani, trebuie să urmeze, timp de un an, investigații și tratamente postoperatorii
Știri România 08:00
Erika are nevoie de 2.500 de lei lunar, după ce a fost operată din cauza unei malformații cardiace. Micuța, care nu a împlinit 4 ani, trebuie să urmeze, timp de un an, investigații și tratamente postoperatorii
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional a fost reabilitat. Adrian Mladin este din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro  
Analiză
Știri România 07:00
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional a fost reabilitat. Adrian Mladin este din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro  
Motivul pentru care concertul Mishei Miller se învârte în jurul numărului 13: „Dumnezeu mă călăuzește"
Exclusiv
Stiri Mondene 09 mart.
Motivul pentru care concertul Mishei Miller se învârte în jurul numărului 13: „Dumnezeu mă călăuzește”
Ce face Dana Rogoz seara și noaptea, când e acasă: „Dacă nu am un eveniment sau un spectacol de teatru"
Exclusiv
Stiri Mondene 09 mart.
Ce face Dana Rogoz seara și noaptea, când e acasă: „Dacă nu am un eveniment sau un spectacol de teatru”
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Politică 00:03
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
PSD și AUR au blocat votul pentru Avocatul Poporului. Dominic Fritz: „Vor să o țină pe Renate Weber cât mai mult"
Politică 09 mart.
PSD și AUR au blocat votul pentru Avocatul Poporului. Dominic Fritz: „Vor să o țină pe Renate Weber cât mai mult”
