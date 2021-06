Scurt tratat despre mediocritate. Patru aleși USR care contrazic teoria meritocrației

Constanța a fost dintotdeauna o zonă aparte pe harta politică a României. Gașca lui Mazăre, Nicușor Constantinescu și Brăiloiu de la PSD, traseiștii gen Banias de la PNL sau familia AUR din Parlament – soțul, deputat, soția, senatoare, toate sunt semne că aici ceva nu merge din orice direcție ai privi. Situația nu este mult diferită nici la Tulcea, e un soi de contaminare.



Dar ia să vedem ce a adus nou în zonă USR, care în cele două județe a câștigat patru mandate de parlamentar.



Domnul Eugen Remus Negoi a fost ales senator de Constanța. El nu e comparabil cu exemplarele de mai sus, dar este foarte departe de discursul meritocratic al USR-PLUS.



Domnul Negoi este șeful USR Constanța, fondator USR în localitate. E drept că și domnii Antonio Andrușceac, acum la AUR, și Sorin Ceacâr, acum purtător de cuvânt la PSD și mare iubitor de pornografie și pariuri online, tot fondatori USR sunt.



Eugen Remus Negoi este senator de Constanța | Foto: Facebook

Între 2009 și 2012, domnul Negoi era director adjunct la o firmă în Constanța cu 9 angajați, era acționar și administrator la o altă firmă, făcea un doctorat la ASE la București, plus plimbări pe la conferințe internaționale.



Din 2012, devine antreprenor de „mare succes”. Are două firme: una cu zero angajați și cu un profit total în 11 ani de activitate de 6.781 de lei, adică un leu și 70 de bani pe zi; iar alta, tot cu zero angajați, care figurează cu un profit total de 42.944 de euro în 8 ani, adică 14.7 EUR pe zi. Media în ultimii 5 ani pentru care există date (până în 2019) arată că toți banii care au circulat prin firma domnului Negoi au fost sub 20.000 de euro pe an.



Împrumuturi din averea inexistentă



În 2020, până să intre în Parlament, domnul Negoi a trăit din sub 1 euro pe zi, plus energie de la soare și salariul soției.



La 50 de ani, familia domnului senator se poate lăuda cu zero case, zero bunuri mobile, zero conturi, zero investiții, zero terenuri. Familia Negoi are datorii la bancă de 65.109 lei.



Cu toate astea, a dat totuși partidului cu împrumut din averea asta inexistentă 58.000 de lei.



Pe lângă asta, a acumulat datorii de 293.000 de lei pentru campania electorală, bani pe care i-am plătit înapoi noi, contribuabilii, celor care l-au împrumutat, cel mai probabil colegi de la USR. A primit și o donație de 11.000 de lei.



Costel Vicol, un senator cu origini sănătoase. Și cam atât



Domnul Costel Vicol a fost ales senator USR la Tulcea. Are și el tot 50 de ani. Până la 38 de ani a fost muncitor la șantierul naval din Mangalia și apoi maistru tot acolo.



Costel Vicol și Dan Barna | Foto: Facebook

În timp ce muncea la șantier a făcut și o facultate privată cotată execrabil, Management Financiar Contabil în cadrul Universității Spiru Haret din Constanța.



Rămâne pe șantierul din Mangalia până în 2015, când pleacă să lucreze câteva luni în 2015 în Oman. Apoi alte câteva luni în Italia, la șantiere navale, alte câteva luni la o firmă din Constanța, alte câteva luni în Anglia, la o firmă de bărci și apoi din 2018 a fost diriginte de șantier la Tulcea, unde a câștigat cel mult 480 de euro pe lună.



Singura lui avere o constituie o jumătate de garsonieră de 40 de metri pătrați din Mangalia. Are două mașini vechi, un Ford și un Hyundai de 14 și 15 ani. În rest, zero. Nimic în bănci, zero investiții, zero bunuri de valoare, conform declarației de avere. Deține 1% dintr-o afacere care nici ea nu și-a mai depus bilanțul contabil din 2017.



Ce e drept, comparativ cu domnul Orlando Teodorovici, candidatul PSD la Senat pentru Tulcea, pare o alegere mai bună.

Deputatul Eugen Terente, sub trei ani în câmpul muncii, la 34 de ani



Domnul Eugen Terente este deputatul USR de la Tulcea. A terminat, practic cea mai slab cotată universitate din țară, Ovidius din Constanța, conform EduPedu (1 punct, maximum fiind 22). Și-a început cariera ca asistent de brokeraj în 2012 la LMS TOTAL ASIG Agent de asigurare SRL.



Eugen Terente | Foto: Facebook

Cifrele „firmei” arată îngrozitor pentru perioada în care a lucrat acolo. Zero rulaj, zero angajați, pe minus cu profitul, datorii de 1.720 de lei, active de 176 de lei, totalul lucrurilor deținute de firmă 388 de lei. Mai pe scurt, a lucrat 17 luni pe degeaba.



A fost promovat și a devenit broker imobiliar în 2014 pentru 12 luni la o firmă fără angajați. Totalul rulajului a fost de sub 40.000 de lei, deci în cel mai bun caz domnul Terente a câștigat în cele 13 luni undeva sub 3.000 de lei pe lună.



Din aprilie 2015, domnul Eugen Terente își ia o pauză de 4 ani și 4 luni până la următoarea angajare, când devine funcționar administrativ la o firmă. În 2020, câștigă 29.400 de lei, adică 2.450 de lei pe lună.



Întreaga carieră profesională a domnului Terente, 34 de ani, a fost de 34 de luni, dintre care 17 luni a lucrat pe nimic. Deci, a avut în total 17 luni de muncă remunerată.



Din 2019 este și responsabilul financiar al USR Tulcea. Deține terenuri agricole cu o valoare de maximum 10.000 de euro, un apartament de 50 de metri pătrați și o mașină veche de 15 ani. În decembrie 2020 a devenit parlamentar USR, unde câștigă de cel puțin cinci ori mai mult decât a câștigat vreodată.



Cosmin Cristian Viașu, antreprenor fără succes

Nu doar la Constanța avem astfel de cazuri. La Sălaj, pe listele USR-PLUS a fost ales senator domnul Cosmin Cristian Viașu, 45 de ani. După o perioadă scurtă când a fost în marketing și economist la firme foarte mici din Zalău, a devenit antreprenor.

Cosmin Cristian Viașu | Foto: Facebook

Între 2005 și 2012 firma domniei sale a angajat un maximum de 2 oameni și a avut un profit mediu de 1.547 de euro pe an, adică un pic peste 100 de euro pe lună. Pentru doi ani din cei opt de antreprenoriat a mai fost angajat și la alte două firme. Firma a fost radiată cu o datorie de 17.833 de euro.

Din 2012 devine administrator la altă firmă pe care o radiază în 2016. Acolo, profitul firmei cu maximum un angajat a fost sub 400 de euro pe lună și cu o cifră de afaceri de sub 1.000 de euro pe lună.



Practic, domnul Viașu a trăit la limita sărăciei din antreprenoriat. Din 2016 a trecut în politică și a devenit director la altă firmă, deși firma are zero angajați. Profitul lunar mediu a fost de sub 50 de euro, iar totalul banilor rulați nu a depășit niciodată suma de 5.000 de euro pe an.



Conform declarației de avere, domnul Senator USR Viașu a trăit în ultimul an cu 187 de lei pe lună, adică de o sută de ori mai puțin decât primește ca senator.



Singura lui avere este un Citroen de 16 ani, toate proprietățile fiind deținute de soția sa, care are o slujbă bunișoară pentru Zalău. Domnul senator este dator la bănci 204.639 de franci elvețieni sau 187.000 de euro și nu are nimic în conturi.



Bârnocrație în loc de meritocrație



USR-ul a promovat foarte agresiv un discurs meritocratic. Discurs în care și eu am crezut. Din păcate, în Parlament au ajuns pe listele USR-PLUS, prin metode foarte discutabile și adesea deloc etice (mai ales metoda cu împrumuturile), o mulțime de oameni care sunt cel mult mediocri și pentru care intrarea în Parlament a fost probabil lovitura vieții lor.



Ce pot face oamenii ca domnii de mai sus în Parlamentul nostru cel minunat? Ce comunități reprezintă ei? Și de ce sunt mai buni aceștia decât parlamentarii PSD, PNL, UDMR sau AUR?



Reforma atât de necesară a unui sistem corupt și bazat pe nepotism este pusă sub semnul întrebării în aceste condiții.



Cum ajung băieți și fete, probabil de toată isprava în mediocritatea lor, parlamentari reprezentând USR-PLUS ar trebui să fie o întrebare care să dea fiori liderilor USR-PLUS și membrilor de partid.



În loc de meritocrație ne-am ales cu un nou produs cu specific românesc: să-i spunem bârnocrație.

