Selly începe în forță, o bagă pe aia cu ”analfabeții funcțional”. Cifrele sunt corecte, avem școală proastă. Se vede și din ce vlogări avem, și din ce presă avem. Ce nu i s-a spus lui Selly ca să ne spună el mai departe ”cu mintea lui”? Că analfabeții ăștia încep să fie din ce în ce mai geografic și social repartizați. Ești sărac născut în fundul țării? Nu iei Bac-ul chiar dacă ai încercat să înveți.

Spune Selly că sistemul are un soi de perversitate, că te împinge la meditații. Dar nu e așa simplu.

De fapt a avut loc o privatizare a învățământului în care publice au rămas clădirile și salariile, iar în rest tendința a fost una nocivă de segregare. Cine are bani se mută la școală bună, bagă și meditații, are și profi buni la școală, face 100 de salturi în plus față de unul fără resurse.