Peste 250.000 de bucuresteni, navetisti si expati descind din mijloacele de transport in fiecare zi lucratoare a saptamanii, pe fosta platforma industriala din Pipera. Vechile cladiri ale intreprinderilor ce furnizau periferice si calculatoare inainte de 1990 au disparut, in locul lor fiind construite cladiri cu zeci de mii de metri patrati de spatii de birouri ce au devenit, in ultimii 10 ani, sediul mai multor companii multinationale._Bucuresti, vineri 23 Iunie 2017. MARIAN ILIE/MEDIAFAX FOTO