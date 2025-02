Partidul Comunist al lui Xi Jinping se bucură de haosul economic global generat de Trump, de slăbirea alianțelor democratice și de scăderea influenței Americii. Mulți analiști consideră că deciziile lui Trump vor dăuna puterii americane, oferind, în schimb, oportunități pentru China și Rusia.

Exemplul ilustrativ este cel al politicilor tarifare. Trump a impus tarife de 10% asupra economiei chineze, dar mult mai mici decât cele de 60% pe care le anunțase inițial. Acest aspect a stârnit confuzie, inclusiv în rândul investitorilor și al băncilor centrale din Asia, care dețin datorii ale SUA. Chiar dacă pe termen scurt China ar putea suferi, beneficiile vor veni pe termen lung prin consolidarea poziției yuanului pe piețele internaționale. Investitorii de pe Wall Street deja percep o posibilă înfrângere economică a SUA, având în vedere că unele măsuri de protecționism ar putea afecta grav economia globală.

În același registru, aliații tradiționali ai SUA, spre exemplu, Japonia, Coreea de Sud și Taiwan, au fost afectați de politica de tarife a lui Trump. Deși SUA își păstrează o relație importantă cu aceștia din punct de vedere militar, abordarea economică a lui Trump a creat tensiuni și a stimulat unele dintre aceste națiuni să caute alternative economice.

Măsurile economice au fost dublate de o serie de reduceri ale programelor de ajutor extern, ceea ce a slăbit influența globală a SUA și a creat incertitudine în rândul aliaților săi. Această retragere din organizații internaționale și din programele de ajutor extern ale SUA (de exemplu, prin desființarea agenției USAID) a lăsat un vid de influență pe care China l-a putut umple cu propriile inițiative. Suplimentar, statutul asistenței financiare pentru Ucraina și Taiwan rămâne ambiguu, ceea ce s-ar putea traduce prin instabilitate într-o serie de regiuni-cheie.

Mai mult, politica externă a lui Trump ar putea sprijini indirect China, întrucât retragerea SUA din acorduri economice internaționale ar permite Beijingului să își consolideze influența în regiunile emergente. Deja Xi Jinping și-a consolidat poziția ca un apărător al globalizării și al comerțului liber, în contrast cu tendințele protecționiste din SUA. În ciuda conflictului comercial cu SUA, China s-a poziționat ca un apărător al comerțului liber și al globalizării. Prin respingerea protecționismului și prin politica „Belt and Road Initiative” (BRI), țara asiatică a reușit să extindă influența în regiunile emergente, în special în Sudul Global. Pe scurt, în loc să reducă influența Chinei, politica lui Trump ar putea, de fapt, să o sprijine indirect, lăsând SUA cu o influență globală tot mai mică și cu o reputație în declin. În ansamblu, deși Trump a continuat să aplice tarife și măsuri protecționiste, strategiile sale nu au reușit să atingă obiectivele vizate. În schimb, deja conduce la o erodare a influenței globale a SUA și la o întărire a poziției economice și politice a Chinei, cu un impact deosebit în regiunile emergente. Trump a subminat prin acțiunile sale autoritatea instituțiilor americane și a creat condiții favorabile pentru creșterea puterii economice chineze, mai ales pe termen lung. După cum spune Sasha Abramsky în The Nation, Trump și susținătorii săi au lansat un atac fără precedent chiar asupra societății și valorilor americane. Lumea se schimbă sub ochii noștri, iar efectele pe termen scurt sunt deja vizibile de pe Lună.

