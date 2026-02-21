Neîndoielnic, NATO 3.0 este atrăgător ca ambalaj și a început să se discute despre noua viață pe tonuri de la ușor până la grav, chiar de mare întunecare. După ce acum o vreme, prezidentul Macron diagnosticase organizația în moarte clinică, acum pare că trebuie să se trezească prin scuturare energică.

Și scuturarea energică înseamnă simplu că europenii trebuie să își suflece mânecile și să se apere de orice i-ar lovi cum știu ei mai bine prin forțe proprii. Altfel, dacă vor să doarmă sub pătura de până acum, trebuie să joace cum le cântă rednexii (nu simpaticii suedezi) lui Donald hit-ul Cotton Eye Joe.

De apărat, te aperi de când lumea și pământul cu oameni și arme. Pe cei sub arme, îi motivezi pe măsură, celor pe care vrei să-i atragi la arme, le fluturi un steag (al voluntariatului, să zicem). Cât despre arme, în NATO 3.0 bine este să ți le faci la „fierăria” continentală. Este un consemn.

Polonia, această mare răsfățată a flancului estic a fost deja fin atenționată. Eurodeputații din Comisia pentru Securitate și Apărare a PE i-au atras atenția să o lase mai încet cu feblețile pentru Abrams, Black Panther și să-și îndrepte feeling-ul spre Leopard. Nu de alta, dar trebuie să se concentreze pe bunăstarea „capabilităților” europene, „având în vedere incertitudinea recentă privind garanțiile de securitate ale SUA”.

Dar pe unde suntem noi în mișcările către noul NATO (o stare care va sfârși prin a fi acceptată)? Suntem cam așa: ministrul Miruță și generalul Vlad s-au dus de mână la comisia senatorială pentru Apărare. De ce? Ca să mai împingă la… legea Apărării naționale.

Deputații au considerat-o așa de importantă că a stat la Cameră până a trecut tacit. „Vechea Lege a Apărării Naționale a fost elaborată în 1994. Strategia națională de apărare a României, la care s-a făcut referință aici, a fost elaborată acum 10 ani de zile. Această lege este în transparență decizională de trei ani. Deci, dacă tot lungim aceste procese, niciodată nu vom avea un act normativ coerent”, a spus generalul Vlad citat chiar de oficiosul armatei.

Nu avem suficienți bani și oameni pentru reprezentarea la HQ NATO și SHAPE. Ministrul Miruță s-a gândit că e bine să facă o mare economie umblând la alocarile pentru piloții români de F-16 care se pregătesc în SUA. Și se mândrește cu asta. Am lansat cu tam-tam rachetuța românească Sahara. Și la gândirea strategică avem „independența solidară” a cugetătorului Dan.

Un loc mai bun în dimensiunea 3.0 (inclusiv la NATO) se obține cu gândire și acțiune cu bătaie lungă. Și obligatoriu contemporană. Altfel, continuăm să tropăim mărunțel pe margine.

