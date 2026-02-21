Ce a făcut Teo Trandafir cu banii câștigați la PRO TV. Reacția neașteptată a lui Dani Oțil: „Cu toți?!”

Teo Trandafir este una dintre cele mai longevive și influente figuri din televiziunea românească, cu o carieră marcată de succes, decizii curajoase și momente intens discutate în spațiul public.

În anul 2001, Teo Trandafir a semnat contractul cu PRO TV, postul care avea să o transforme rapid într-unul dintre cei mai apreciați realizatori TV din România. De-a lungul anilor, a prezentat mai multe emisiuni de succes, printre care și celebra „Teo”, format care a consacrat-o și a adus-o constant în topul audiențelor. Popularitatea și stilul său direct au propulsat-o în rândul vedetelor de prim rang ale televiziunii autohtone.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Teo Trandafir a părăsit PRO TV în 2006

În 2006, după o perioadă intens mediatizată, Teo Trandafir a părăsit PRO TV, în urma unor discuții aprinse cu Adrian Sârbu. A urmat o nouă etapă profesională la postul de televiziune Romantica, unde a ocupat atât funcția de director, cât și pe cea de realizator al propriului show. Colaborarea s-a încheiat în 2007, iar un an mai târziu, vedeta a ajuns la Prima TV, unde a prezentat emisiunea „Teo Live Show”, un proiect de scurtă durată, difuzat în 2008.

După o pauză de pe micile ecrane, în iulie 2013, Teo Trandafir a anunțat revenirea în televiziune, de această dată la Kanal D. În prezent, ea este una dintre gazdele emisiunii „Follows Us”, pe care o prezintă alături de Ilinca Vandici, un proiect care se bucură de aprecierea publicului.

Pe lângă televiziune, Teo Trandafir este și moderatoarea podcastului de succes „Gând la gând cu Teo”, unde abordează subiecte sincere și personale alături de invitați cunoscuți. Recent, unul dintre invitați a fost Dani Oțil, iar discuția dintre cei doi a atras atenția prin tonul relaxat și replicile savuroase.

Dani Oțil și Teo Trandafir, schimb amuzant de replici

În cadrul podcastului, Dani Oțil a deschis subiectul banilor câștigați de Teo Trandafir în perioada PRO TV, întrebând-o direct: „Ce ați făcut, doamna Teo, cu banii de la PRO TV?”. Răspunsul prezentatoarei a fost la fel de direct: „Mi-am făcut casă”. Surprins, Dani Oțil a continuat: „Cu toți?!”, iar Teo a replicat ironic: „Păi… nu erau așa mulți. Că și la tine se spune că tu câștigi 10.000 pe lună”.

Dialogul a continuat într-o notă amuzantă, Dani Oțil glumind pe seama veniturilor sale: „E slăbuț. Eu fac și X Factor, care e prime time și batem PRO TV. Nu ești dumneata aia cu suma pe șervețel?”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE