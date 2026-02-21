Incendiul a avut loc la un apartament situat la etajul 7 al unui bloc de pe șoseaua Nicolina din Iași, iar intervenția pompierilor și a poliției locale a fost crucială pentru salvarea locatarilor.

„Cel mai emoționant moment al intervenției a fost atunci când un polițist local a intrat în apartament și a scos un bebeluș din flăcări, salvându-i viața”, se arată în postarea făcută pe pagina de Facebook a publicației.

La fața locului au intervenit Detașamentul 2 de Pompieri Iași, cu două autospeciale de stingere, o autoplatformă pentru salvări de la înălțime și un echipaj de prim ajutor calificat.

Serviciul Județean de Ambulanță Iași a sprijinit acțiunea cu o ambulanță de terapie intensivă mobilă și un echipaj medical.

Șapte persoane, inclusiv doi minori, au fost evacuate, iar casa scării a fost ventilată pentru eliminarea fumului. Incendiul a fost lichidat, dar echipajele continuă lucrările de ventilare.

